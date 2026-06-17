Trets d’una fragata russa a un iot britànic
Lucas Font
El Regne Unit investiga el llançament de trets d’advertència d’una fragata russa contra un iot britànic ahir al canal de la Mànega. L’incident va tenir lloc cap a les 11.40 hores a unes 20 milles nàutiques al sud de l’illa de Wight. La fragata Almirante Grigorovich va llançar els trets després de detectar que el iot britànic s’acostava a la seva posició, a uns 450 metres de distància.El Regne Unit està investigant el llançament de trets d’advertència d’una fragata russa contra un iot britànic aquest dimarts al canal de la Mànega. L’incident ha tingut lloc cap a les 11.40 hores a unes 20 milles nàutiques al sud de l’illa de Wight, segons ha avançat l’agència de notícies Press Association. La fragata Almirante Grigorovich ha llançat els trets després de detectar que el iot britànic s’acostava a la seva posició, a uns 450 metres de distància.
L’embarcació russa va llançar un missatge d’advertència i posteriorment va efectuar trets en una direcció diferent al punt on es trobava el vaixell. No es van reportar ferits ni danys materials. Tot i així, una embarcació de la Marina Reial britànica va inspeccionar el iot per comprovar que la tripulació es trobava en bon estat.L’embarcació russa ha llançat un missatge d’advertència en primer lloc, al qual el iot britànic no ha respost, i posteriorment ha efectuat els trets en una direcció diferent al punt on es trobava el barco. No s’han reportat ferits ni danys materials. Tot i així, una embarcació de la Marina Reial britànica ha inspeccionat el iot per comprovar que la tripulació es troba en bon estat.
"Estem investigant els informes sobre un incident ocorregut al canal de la Mànega", va assegurar el Ministeri de Defensa britànic. L’Almirall Grigorivich navega a prop de les aigües territorials del Regne Unit per escortar vaixells de la flota fantasma russa, utilitzada per transportar petroli de Moscou evitant les sancions internacionals. Unes maniobres que han sigut monitorades per les autoritats britàniques.
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