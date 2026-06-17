Trump avisa l’Iran que no persegueixi l’arma nuclear i pressiona Netanyahu
El dirigent nord-americà amenaça Teheran amb "conseqüències inimaginables" i "un infern" mentre envia el missatge a Tel-Aviv que "sense els Estats Units no existiria Israel"
Leticia Fuentes
La cimera del G7 va tancar el seu segon dia amb la guerra de l’Orient Mitjà al centre de les converses i l’agenda. El president nord-americà, Donald Trump, va celebrar l’acord assolit amb l’Iran i el va qualificar d’important i just per a les dues parts, però va avisar el règim de "conseqüències inimaginables" si s’entossudeix a tenir l’arma nuclear, alhora que va comminar Israel a acceptar el pacte i "ser responsable amb el Líban".La cimera del G-7 tanca el seu segon dia amb la guerra de l’Orient Mitjà de nou com a centre de les converses. El president nord-americà, Donald Trump, va tornar a celebrar l’acord assolit amb l’Iran, titllant-lo d’important i just per a les dues parts, però va avisar el règim de "conseqüències inimaginables" si s’entossudeix a tenir l’arma nuclear i "ser responsable amb el Líban".
En els marges de la cimera del G7, el president nord-americà es va reunir amb l’emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, per analitzar els últims esdeveniments del conflicte, en particular la situació interna a l’Iran. Trump va assegurar que el "canvi de règim" no és un escenari desitjat per Washington i va considerar que els relleus en el lideratge després dels cops assentats per Washington i Tel-Aviv han sigut "racionals, forts i intel·ligents" per al país. Respecte a la reconstrucció, el mandatari va estimar que requerirà "molts anys" i va reiterar l’interès dels Estats Units a aconseguir l’urani enriquit iranià com a part d’un eventual acord futur.En els marges de la cimera del G-7, el president nord-americà es va reunir amb l’emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, per analitzar els últims esdeveniments del conflicte, en particular la situació interna a l’Iran. Trump va assegurar que el "canvi de règim" no és un escenari desitjat per Washington –malgrat que en els inicis de la guerra era la seva principal aposta– i va considerar que els relleus en el lideratge després dels cops assentats per Washington i Tel Aviv han sigut "racionals, forts i intel·ligents" per al país. Respecte a la reconstrucció, el mandatari va estimar que requerirà "molts anys" i va reiterar l’interès dels Estats Units a aconseguir l’urani enriquit iranià com a part d’un eventual acord futur.
L’emir de Qatar va aplaudir l’estat de les relacions bilaterals amb els Estats Units des de la visita del mandatari a Doha. "Moltes gràcies pel seu lideratge; va prendre la decisió correcta", va afegir Al-Thani. "Som aquí per ajudar", va insistir.Per la seva banda, l’emir de Qatar, que va escoltar atentament els elogis de Trump, va aplaudir l’estat de les relacions bilaterals amb els Estats Units des de la visita del mandatari a Doha. "Moltes gràcies pel seu lideratge; va prendre la decisió correcta", va afegir l’Al-Thani, adreçant-se al seu homòleg. "Som aquí per ajudar", va insistir.
Una de les línies vermelles que va retardar l’acord de pau entre els dos països era el programa nuclear iranià. Trump va deixar clar que el país mai tindrà armes nuclears, cas en què s’enfrontaria a "conseqüències inimaginables". "L’Iran mai tindrà una arma nuclear. No la desenvoluparà, no la comprarà ni farà res amb ella", va sentenciar el dirigent nord-americà, que va recordar que aquesta va ser una de les condicions per signar l’acord d’alto el foc amb Teheran. Altrament, "patiran conseqüències terribles", va prometre: "Es desencadenarà l’infern sobre ells".Una de les línies vermelles que va retardar l’acord de pau entre els dos països era el programa nuclear iranià. Sobre això Trump va deixar clar que el país mai tindrà armes nuclears, cas en què el país s’enfrontaria a "conseqüències inimaginables". "L’Iran mai tindrà una arma nuclear; no la desenvoluparà, no la comprarà ni farà res amb ella", va sentenciar el nord-americà, recordant que aquesta va ser una de les condicions per firmar l’acord d’alto el foc amb Teheran. Altrament, "patiran conseqüències terribles", va prometre: "Es desencadenarà l’infern sobre ells; no ho permetran".
Els ulls estan posats en la pròxima cita d’aquest divendres a Suïssa, on les delegacions iranianes i nord-americanes es veuran les cares per oficialitzar la signatura de l’acord de pau, que donarà inici a dos mesos de negociacions.Després d’aquest primer acostament, ara els ulls estan posats en la pròxima cita d’aquest divendres a Suïssa, on les delegacions iranianes i nord-americanes es veuran les cares per oficialitzar la firma de l’acord de pau, que donarà inici a dos mesos de negociacions.
La cerimònia tindrà lloc en un hotel de luxe a Bürgenstock, en presència del principal negociador iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, i el vicepresident nord-americà, J. D. Vance. La presència de Donald Trump també és possibleLa cerimònia tindrà lloc en un hotel de luxe a Bürgenstock, una muntanya amb vista al llac de Lucerna, en presència del principal negociador iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, i el vicepresident nord-americà, JD Vance, que va indicar que la presència de Donald Trump també és possible.. El pas que seguirà la signatura del memoràndum serà aixecar el bloqueig nord-americà dels ports iranians, imposat en resposta al tancament de l’estret d’Ormuz per part de Teheran. L’Iran haurà de reobrir el pas i garantir la normal circulació marítima per l’estratègica ruta, per la qual abans de la guerra transitava el 20% de la producció mundial de petroli i gas.El pas que seguirà la firma del memoràndum serà aixecar el bloqueig nord-americà dels ports iranians, impost en resposta al tancament de l’estret d’Ormuz per part de Teheran. Com a contrapartida, l’Iran haurà de reobrir el pas i garantir la normal circulació marítima per l’estratègica ruta, per la qual abans de la guerra transitava el 20% de la producció mundial de petroli i gas.
Venda de petroli
Els Estats Units van acordar que permetran a l’Iran començar a vendre petroli i combustible immediatament, segons el diari The Wall Street Journal. Una notícia que va fer caure un 5% el preu del barril de Brent i va afectar els futurs del petroli.Els Estats Units també van acordar que permetrà a l’Iran començar a vendre petroli i combustible immediatament, segons recull el diari nord-americà Wall Street Journal. Una notícia que va fer caure un 5% el preu del barril de Brent i va afectar els futurs del petroli.
Trump va portar a col·lació el seu particular estil diplomàtic dirigint una advertència al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, després dels recents atacs israelians contra Beirut. "No m’agrada el recent bombardeig israelià dels suburbis del sud", va afirmar, i va afegir que Israel hauria de deixar que Síria s’encarregui de l’amenaça que representa Hezbol·là.En el seu viatge a Évian, Trump va portar a col·lació el seu particular estil diplomàtic llançant una advertència al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, després dels recents atacs israelians contra Beirut, la capital libanesa. "No m’agrada el recent bombardeig israelià dels suburbis del sud", va afirmar, afegint que Israel hauria de deixar que Síria s’encarregui de l’amenaça que representa Hezbol·là.
Fins ara, l’amistat entre els dos dirigents gaudia de bona salut. No obstant, Trump considera que el líder israelià ha d’aturar els atacs contra el seu veí del nord. "He tingut una excel·lent relació amb Bibi, però ara ha de ser més responsable respecte al Líban. No estic satisfet amb la manera en què Israel s’ha comportat amb el Líban i amb Hezbol·là".Fins ara, l’amistat entre els dos dirigents disfrutava d’una bona salut. No obstant, Trump considera que el líder israelià ha d’aturar els atacs contra el seu veí del nord. "He tingut una excel·lent relació amb Bibi, però ara ha de ser més responsable respecte al Líban. No estic satisfet amb la forma en què Israel s’ha comportat amb el Líban i amb Hezbol·là", va sentenciar. El mandatari va llançar un dard: "Sense els Estats Units, no existiria Israel. Sense mi, no existiria Israel".No content amb això, el mandatari nord-americà va llançar un dard a Netanyahu: "Sense Estats Units, no existiria Israel. Sense mi, no existiria Israel. Perquè cap altre president va estar disposat a fer el que jo vaig fer".
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