Possible corrupció
El TSJC cita a declarar l’exconseller Elena per contractacions irregulars a l’ajuntament d’Alrafulla
Juntament amb ell també ha de comparèixer l’exdiputat Joan Herrera
Germán González
Dilluns vinent l’exconseller d’Interior i diputat al Parlament per ERC Joan Ignasi Elena haurà de comparèixer com a investigat davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acusat d’un presumpte delicte de prevaricació per contractacions menors irregulars de l’Ayuntamiento de Altafulla entre el 2017 i el 2019. El tribunal, que assumeix les competències d’investigació ja que Elena és aforat, també ha citat com a acusat l’exlíder d’ICV Joan Herrera.
En concret, tots dos eren administradors de l’empresa SINERGIA Energía, Derecho y Medio Ambiente SLP (SINERGIA EDM), i haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular per part del consistori, segons l’exposició raonada enviada pel jutjat d’El Vendrell al TSJC. Per aquest mateix assumpte el Tribunal Supremo investiga qui va ser alcalde d’Altafulla entre el 2011 i el 2019 i ara diputat al Congreso, Fèlix Alonso Cantorné, de Sumar en Comú.
El cas se centra principalment en un contracte de serveis d’assessorament jurídic extern adjudicat a SINERGÍA EDM a partir del 18 d’octubre del 2017. La investigació sosté que el consistori hauria utilitzat de manera fraudulenta la fórmula del contracte menor per evitar un concurs públic i els mecanismes de concurrència competitiva previstos en la legislació de contractació pública.
L’empresa va facturar mensualment 1.300 euros més IVA pels serveis d’assessorament. Segons l’exposició raonada de la jutgessa d’El Vendrell, es van emetre 22 factures entre novembre del 2017 i juliol del 2019, amb un import acumulat de 25.046,67 euros, més 5.259,80 euros d’IVA, quantitat que supera el límit dels contractes menors, fixat en 15.600 euros més IVA. També s’assenyala en l’escrit que el contracte menor «no podia ser prorrogat ni tenir una durada superior a un any», segons la normativa vigent aleshores.
A més, la jutgessa d’El Vendrell va assegurar que existeixen informes desfavorables de la interventora municipal, que advertia que es repetien serveis amb el mateix proveïdor «sense respectar els principis de publicitat i concurrència» de la llei de contractes del sector públic. L’escrit judicial assenyala que en diverses adjudicacions es va prescindir dels informes preceptius del secretari municipal i dels procediments ordinaris de licitació i sosté que els investigats no podien desconèixer la normativa administrativa per la seva experiència professional i política.
Una altra adjudicació a SINERGIA EDM que s’investiga va ser el juny del 2017, per redactar els plecs tècnics per licitar l’obra d’un casal d’Altafulla per 5.000 euros sense IVA. Els investigadors creuen que va ser per presumptament camuflar un altre servei, ja que aquell plec l’hauria pogut redactar «personal municipal».
Tot i que el jutjat creu que presumptament l’exalcalde d’Altafulla seria el responsable d’aquests delictes de prevaricació, considera Elena i Herrera com a «cooperadors necessaris» i per això els cita a declarar davant «indicis sòlids» per obrir diligències penals.
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