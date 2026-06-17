Joies, missatges en un telèfon confiscat als EUA i pagaments sospitosos a l'empresa de les seves filles: Zapatero declara avui
La defensa va demanar deixar per a més endavant la seva compareixença per buscar la documentació acreditativa de la possessió d’aquestes peces
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va rebutjar ahir la petició de la defensa de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero perquè se suspengui la declaració prevista per a avui dimecres en relació amb la peça separada per presumptes contraban i delicte fiscal arran de la troballa d’unes joies que han sigut taxades en 1,3 milions d’euros en el registre de la seva oficina al carrer de Ferraz.
En una interlocutòria, el magistrat va explicar que la citació no suposa cap "minva real en el seu dret de defensa", ja que els fets sobre els quals versa la seva declaració són els mateixos que ja consten en la causa principal sense que la peça separada de les joies hagi introduït fets nous ni hagi alterat l’objecte fàctic de la imputació.
La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l’ajornament de la declaració al·legant la "imminència de l’acte i el brevíssim lapse de temps entre la incoació de la peça i l’assenyalament per al moment de la seva declaració com a investigat". El jutge li va respondre que aquesta peça es va incoar el 12 de juny i que el seu contingut no incorpora fets nous ni diligències autònomes, "sinó exclusivament el testimoni de l’acta d’intervenció de les peces de joieria i de la taxació pericial incorporades en la causa principal", de la qual cosa Rodríguez Zapatero ja tenia coneixement quan va tenir accés a aquest atestat.
Rebutja indefensió
Així, el magistrat recorda que la peça separada respon únicament a una necessitat d’ordenació processal davant l’eventual rellevància d’aquests mateixos fets en matèria de delicte fiscal i contraban, "però no altera l’objecte fàctic ni introdueix elements sorprenents que exigeixin un temps addicional de preparació".
Per tot això, Calama rebutja que existeixi una indefensió material, ja que l’investigat pot declarar pels mateixos fets que motiven la seva citació en la causa principal, fixant-se aquesta declaració junt amb la ja prevista inicialment per a avui i demà pels presumptes delictes d’organització criminal, tràfic d’influències i blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra.
D’altra banda, recorda que la defensa té la possibilitat de sol·licitar diligències complementàries o noves declaracions si ho considera necessari, "cosa que exclou qualsevol perjudici irreparable".
Fonts de l’entorn de Zapatero van assenyalar dilluns que l’ajornament buscava tenir prou temps per reunir documentació necessària que expliqui la possessió d’aquestes peces, que en principi es va atribuir a una herència, però que si són regals o donacions s’ha d’acreditar. La defensa també té intenció d’aportar una pericial pròpia sobre el valor de les peces.
Entorn de la investigació a Zapatero, l’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) va entregar, el 18 de març del 2026 al jutge José Luis Calama, el contingut del dispositiu mòbil que va interceptar el 2021 al que va ser màxim accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, Rodolfo Reyes Rojas.
El Departament de Seguretat Interior va aportar el contingut al magistrat espanyol just un dia després que l’instructor reactivés, el 17 de març, una ordre de detenció internacional contra aquest empresari. Els missatges interceptats per les autoritats de Washington han sigut claus perquè l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero hagi de declarar s com a investigat a l’Audiència Nacional per la seva suposada intermediació en el rescat de l’aerolínia amb 53 milions de fons públics.
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