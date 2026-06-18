Guerra a l’Orient Mitjà
Albares celebra que l’acord entre els Estats Units i l’Iran obre «una via a la pau» a l’Orient Mitjà que ha «de garantir la convivència» entre Israel i Palestina
Segueix en directe l’última hora de la guerra a l’Orient Mitjà i l’acord de pau entre Washington i Teheran
Carles Planas Bou
L’acord de pau anunciat la nit passada entre els Estats Units i l’Iran satisfà Espanya. El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha celebrat que Washington i Teheran hagin arribat a un pacte per posar fi a la guerra que ha incendiat l’Orient Mitjà, la firma de la qual s’oficialitzarà divendres a Suïssa.
«La firma de l’acord és una bona notícia que ha de permetre l’obertura de l’estret d’Ormuz de forma segura i sense cap tipus de pagament», ha afirmat el titular de la diplomàcia espanyola durant la seva ponència en el III Fòrum Mediterrani de Prensa Ibérica, celebrat al CosmoCaixa de Barcelona.
Albares ha assegurat que el pacte ha «d’obrir una via a la pau i a l’estabilitat a tot l’Orient Mitjà», reforçar la negociació entre països i «garantir que Israel i Palestina puguin conviure garantint-se mútuament pau i seguretat». El multilateralisme i el respecte al dret internacional, ha remarcat el ministre, han de tornar a ser la norma en un escenari geopolític que s’ha vist trontollat amb el segon mandat presidencial de Donald Trump.
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