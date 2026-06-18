L’entorn global
Applebaum: "Trump ha alineat la seva política exterior amb les autocràcies"
La historiadora i periodista adverteix que Europa ha passat de ser considerada una aliada dels EUA a "un rival estratègic"
Irene Benedicto
Els Estats Units ja no actuen necessàriament com a líder democràtic, sinó com una potència que s’acosta als "valors i les pràctiques del món autocràtic". Aquesta va ser la principal advertència de la influent historiadora i periodista Anne Applebaum en el III Fòrum del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica.
Aquest gir, va assenyalar, no és únicament una qüestió d’estil personal. Europa ha passat de ser un aliat a ser "un rival estratègic" al qual es poden imposar aranzels, que es pot menystenir en la guerra d’Ucraïna i que es pot amenaçar amb l’annexió de Groenlàndia. La seva política exterior vol "extreure el que pugui dels seus aliats" i ja no es ven amb l’objectiu de "promoure la democràcia al món", sinó de suposadament "ajudar Europa a corregir la seva trajectòria", una fórmula que podria justificar suports il·liberals i pressions electorals. Applebaum va descriure el nou mapa global com "l’hora del depredador", que substitueix el sistema nascut després del 1945, basat en cooperació, fronteres estables i comerç recíproc.
Applebaum va sostenir que la Casa Blanca vol afeblir la UE perquè en una Europa fragmentada seria "més fàcil influir-hi", va afirmar, i va anar encara més enllà, en el diàleg posterior amb Martí Saballs, director d’Informació Econòmica de Prensa Ibérica. Va recordar que Trump ha pressionat més socis europeus que no pas Rússia, malgrat que Moscou ajuda l’Iran davant dels propis atacs dels EUA i del seu principal soci, Israel. "Rússia mai va ser el focus de l’ira del president Trump", va exposar, "però Espanya sí que ho va ser".
El gir en les prioritats exteriors va unit a una transformació interna del poder, amb una política "personalitzada i patrimonial" orientada a beneficiar el president i sectors pròxims.
L’objectiu de la nova onada autocràtica ja no és imposar una ideologia, sinó l’enriquiment personal. Així, creixen els negocis familiars de la família Trump, mentre fa marxa enrere en normes de transparència. També va alertar de l’ús de "demandes judicials per intimidar els mitjans" i d’"atacs contra jutges i periodistes".
Per explicar el context, Applebaum va recórrer a la idea d’Autocracia Inc., xarxa de règims que no comparteixen ideologia, però, sí, mètodes i interessos. No és un bloc de la Guerra Freda ni una sala secreta "com en una pel·lícula de James Bond", sinó un entramat de diners, propaganda, serveis de seguretat i empreses estatals corruptes. Aquest model, va explicar, s’assembla al de les xarxes autocràtiques perquè premia "la lleialtat personal" i castiga "qualsevol que s’hi interposi".
"El model Maduro"
En aquest context, avancen estats que veuen la política internacional com "un joc de suma zero" i s’imposa el que va anomenar "el model Maduro", pel qual els líders estan fins i tot disposats que els seus països es converteixin en estats fallits, mentre puguin mantenir-se en el poder. Els seus líders rebutgen "la transparència i la rendició de comptes" i ataquen el llenguatge dels drets perquè és el mateix que fan servir els seus opositors interns, com Aleksei Navalni a Rússia, les protestes prodemocràtiques de Hong Kong i els manifestants iranians.
L’amenaça per a Europa arriba per dos costats: una Rússia "rearmada i radicalitzada", segons Applebaum, capaç de sabotatges, drons, assassinats i finançament de partits que trenquen la solidaritat europea. "El pitjor escenari seria que Putin es negués a perdre la guerra i l’estengués a altres països europeus", va advertir, perquè una victòria russa a Ucraïna posaria en risc el continent. El líder del Kremlin, va assenyalar, ha suggerit que qualsevol lloc on hi va haver un soldat rus podria "tornar a ser rus".
Davant d’aquest escenari, la sortida no és resignar-s’hi, sinó construir capacitat europea: una xarxa contra la cleptocràcia, més inversió en defensa, tecnologies pròpies i intel·ligència artificial amb valors europeus. També va reclamar dades emmagatzemades en aquest costat de l’Atlàntic i una unió de mercats de capitals. Europa, va concloure la investigadora, encara es pot basar en "seguretat i Estat de dret" i en "solidaritat, resiliència i comunitat" per ser una cosa diferent en la nova hora del depredador.
Sobre l’ofensiva a Gaza, Applebaum es va limitar a dir que "Israel s’ha convertit els últims anys en un país radical", i que "el millor que podria passar-li al país és un canvi polític intern, perquè la gent comenci a adonar-se del mal que ha fet als seus veïns".
Tot i que Applebaum espera "no haver perdut els Estats Units per sempre", va animar Europa a no asseure’s a esperar que Washington torni a ser el d’abans. "Alemanya i França són essencials, però no suficients", va afirmar. Europa necessita Itàlia, Espanya, Polònia, el Regne Unit, el Canadà, per construir "un futur que no sigui necessàriament hostil contra els EUA, però per tenir una associació justa amb el país". Un factor important serà que Europa construeixi "el seu propi estatus en tecnologia i defensa", especialment en IA, va afegir.
Europa conserva avantatges que no sempre reconeix: seguretat, Estat de dret, ciència, cultura i memòria històrica, i ha de resistir-se a mimetitzar-se amb la deriva autocràtica. La qüestió, va dir, no és restaurar el vell ordre, sinó "fer que aquest canvi treballi a favor nostre".
«El millor per a Israel seria un canvi intern perquè la gent s’adoni del mal que ha fet»
«El pitjor escenari seria que Putin es negués a perdre la guerra i l’estengués a altres països europeus»
Anne Applebaum
Historiadora i periodista
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