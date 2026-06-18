El G7 reclama un "alto el foc immediat" al Líban
La declaració del bloc eludeix esmentar Israel, que ha anunciat que té la intenció de ser a les zones ocupades
Leticia Fuentes
Els líders del G7 –els EUA, França, el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, el Japó i el Canadà– van celebrar ahir de nou, en una declaració conjunta, l’acord assolit pels Estats Units i l’Iran per posar fi a la guerra a l’Orient Mitjà i van reclamar, sense esmentar Israel, un "alto el foc sòlid i immediat" al Líban, un dels punts que figura en el pacte entre Washington i Teheran.
Fa setmanes que la República Islàmica reclama el cessament de les hostilitats al país dels cedres i ha vinculat el final de l’ocupació israeliana amb la solució del conflicte amb els EUA. No obstant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar dilluns que el seu Exèrcit es mantindrà a les zones ocupades al sud del Líban "el temps que sigui necessari per protegir" el seu país. Aquesta posició ha provocat fins i tot tibantors entre Netanyahu i el seu principal aliat, Donald Trump, que l’endemà el va comminar a ser "més responsable" perquè amb la seva dilatació "sense fi" de la guerra estava projectant "una imatge negativa sobre el gran acord". Segons l’Iran, en les últimes 48 hores, Israel hauria violat l’alto el foc més de 80 vegades.
En la seva declaració, el G7 remarca el recolzament, "mitjançant un alto el foc sòlid i immediat, [...] als esforços efectuats per les autoritats libaneses per mirar d’aconseguir el desarmament de Hezbol·là i el monopoli estatal de les armes, i també per protegir la integritat territorial i la sobirania del país mitjançant les garanties de seguretat internacionals adequades".
El comunicat també dedica un paràgraf a la situació de Gaza i Cisjordània, però eludeix de nou la menció directa a Israel. "A la Franja de Gaza, accelerarem els esforços humanitaris i de reconstrucció, així com la ràpida implementació de les mesures polítiques i de seguretat pertinents. Fem una crida perquè cessi la violència a Cisjordània", destaca.
A qui sí que esmenten, en canvi, és Trump. El G7 va reconèixer la feina feta pel president nord-americà per arribar a un acord juntament amb la resta dels països mediadors. En el comunicat es remarca que el pacte "ofereix una oportunitat històrica per impedir que l’Iran adquireixi armes nuclears i per contrarestar les amenaces relacionades amb les seves activitats regionals i de míssils balístics".
La declaració remarca que el "dret al trànsit lliure d’obstacles i exempt d’aranzels és la pedra angular del comerç internacional", en al·lusió a la voluntat de la República Islàmica d’imposar una "taxa de servei" als vaixells que transitin per l’estret d’Ormuz, i destaca el "paper important per facilitar la represa del trànsit" en aquesta estratègica via de la "iniciativa de defensa multinacional" liderada per França i el Regne Unit, amb la qual es pretén donar "seguretat" a les companyies de transport marítim.
Durant la cimera, els líders del G7 també es van enfocar en el conflicte d’Ucraïna, on van destacar el manteniment de la "unitat" i el "suport infrangible" al país davant l’ofensiva de Rússia, que ja compleix més de quatre anys. "Per recolzar i potenciar aquest impuls, acordem augmentar el subministrament de capacitats, sistemes i interceptors de defensa aèria addicionals, i també amb capacitat de llarg abast", diu el comunicat.
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