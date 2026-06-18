El Govern reforça la confiança en Zapatero després de les explicacions
Sánchez respon a les acusacions de corrupció dels populars amb l’anunci de noves mesures per la guerra a l’Iran
Que el jutge no demanés mesures cautelars suposa una «prova salvada», apunten fonts de la Moncloa
Iván Gil
El Govern va reforçar la seva confiança en la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero després de les explicacions donades ahir per l’expresident davant del jutge de l’Audiència Nacional que l’investiga en el marc del cas pel rescat a l’aerolínia Plus Ultra. El principal temor a l’Executiu era que José Luis Calama decretés contra l’expresident socialista mesures cautelars, cosa que finalment va rebutjar malgrat la petició de la fiscalia de retirar-li el passaport. "Que no hi hagi cautelars és bon senyal", celebraven a l’entorn de Zapatero, mentre que al Govern concloïen que aquest fet, junt amb les seves explicacions, suposa una primera "prova salvada" en el procediment judicial.
"Només podem reforçar la presumpció d’innocència, la convicció que creiem en la seva paraula i que estem convençuts que, com ell ha dit, serà capaç d’anar aclarint els dubtes que pugui tenir el jutge", traslladaven fonts de la Moncloa després de la citació. Quan es començaven a entreveure certs dubtes o, com a mínim, es condicionava el supor a l’expresident al fet que les seves explicacions fossin convincents, al Govern i Ferraz van tornar a emfatitzar la seva convicció que l’expresident no hauria comès cap dels delictes que se li imputen.
Un realineament que justifiquen a més pel fet que hagi donat accés universal al jutge perquè busqui a qualsevol territori del món comptes o propietats. El mateix Zapatero va assegurar en un comunicat referent a això que no té "absolutament res fora d’Espanya". Així mateix, les mateixes fonts de la Moncloa assenyalen la "transparència" en les seves explicacions al jutge. "Tranquil·litat", apuntaven per la seva banda a la cúpula de Ferraz.
Ahir, en la sessió de control al Govern hi va haver un anunci polític, més enllà de l’intercanvi d’acusacions entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Davant les dures crítiques del líder del PP, el cap de l’Executiu va aprofitar per anunciar que a finals de juny el Consell de Ministres aprovarà un nou reial decret amb mesures per pal·liar les conseqüències de la guerra a l’Iran a l’espera de veure com es desenvolupa l’alto el foc anunciat aquesta setmana.
Sessió aspra
En una sessió més aspra de l’habitual i en paral·lel a la declaració de Zapatero en seu judicial, Sánchez va encarar els retrets de Feijóo amb la dosi habitual d’i tu més, per després criticar al grup popular que mai recolzin les mesures del Govern. Va ser en aquell moment quan, a tall de repte, el cap de l’Executiu va assegurar que el 29 de juny s’aprovarà un nou paquet de mesures davant la guerra a l’Iran, ja que les ara vigents vencen l’1 de juliol. "Esperem a veure què voten vostès", el va desafiar.
Sánchez també va reiterar, sense sortir del guió dels últims mesos, que les eleccions se celebraran el 2027 i no abans.
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