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El grup reclama als gegants tecnològics impulsar la protecció digital dels menors

El bloc es reuneix amb empreses del sector entre tensions per la fiscalitat europea

Sam Altman i Emmanuel Macron, ahir.El CEO d’Open AI, Sam Altman, i el president dels EUA, Donald Trump, aquest dimecres durant la trobada del G-7 amb gegants tecnològics. | THIBAULT CAMUS / AFP

Sam Altman i Emmanuel Macron, ahir.El CEO d’Open AI, Sam Altman, i el president dels EUA, Donald Trump, aquest dimecres durant la trobada del G-7 amb gegants tecnològics. | THIBAULT CAMUS / AFP

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Leticia Fuentes

Évian-les-Bains (Enviada especial)

Entre l’Orient Mitjà i Ucraïna, els líders del G-7 van reservar una sessió de treball específica per tractar la seguretat de les xarxes socials i de la intel·ligència artificial en presència dels líders tecnològics mundials. Durant la trobada, els diferents països van aprovar una nova declaració sobre la protecció de menors a internet, una cosa prioritària per al president Emmanuel Macron, amfitrió d’aquesta cimera. Per als líders del bloc, existeix una responsabilitat directa de les empreses tecnològiques sobre aquest tema, i per això, van instar els gegants a "crear i implementar tecnologies i sistemes que garanteixin experiències segures i adequades a l’edat dels seus usuaris, mitjançant mecanismes de verificació". A més, van reclamar el desenvolupament d’eines d’intel·ligència artificial (IA) adaptades als més joves, i van exigir reforçar la lluita contra la creació i la difusió de contingut relacionat amb l’abús sexual infantil i les activitats delictives vinculades a imatges íntimes no consentides.

Al voltant de la taula es van asseure una dotzena de líders del sector, des de Sam Altman, CEO d’OpenAI, fins a Arthur Mensch, CEO de Mistral AI, que es van mostrar disposats a reforçar la seguretat i millorar l’experiència d’ús, però van mantenir el seu rebuig a una regulació més gran del sector i a la denominada taxa GAFAM. Aquest impost s’ha convertit en un dels principals focus de tensió entre Donald Trump i Emmanuel Macron, després que el nord-americà amenacés abans d’aterrar a Évian-les-Bains, amb imposar aranzels del 100% sobre els vins i xampans francesos, si París no elimina l’esmentada taxa sobre els gegants digitals nord-americans. Macron va defensar durant una entrevista per a TF1 que aquest impost havia sigut decidit i implementat per diversos països europeus partint de la legislació comuna. "No són els Estats Units el que decideix la llei dels europeus, ni la dels francesos", va sentenciar.

Fira a París

L’elit del món tecnològic no només es veien les cares aquest dimecres a les vores del llac Léman, també ho faran aquests dies a la tradicional fira parisenca VivaTech, on el debat sobre la regulació europea serà al centre de les converses, especialment, la taxa GAFAM.

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Aquest impost s’aplica a les plataformes que permeten als usuaris d’internet intercanviar béns o serveis, així com als serveis de publicitat basats en l’ús de dades recopilades dels usuaris. El seu principal objectiu és incrementar la contribució a les arques públiques d’aquestes empreses digitals que generen grans ingressos a França, però que no paguen necessàriament impostos al país.

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