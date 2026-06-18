Illa reivindica Sánchez com el "millor president"
El president manté el suport al cap de la Moncloa davant les preguntes del PP, Junts i ERC al Parlament
Sara González
"President, ¿continua posant la mà al foc per Pedro Sánchez?", ha preguntat el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, mentre l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero estava declarant a l’Audiència Nacional. Lluny d’apartar-se gens ni mica del recolzament acèrrim exhibit en els últims mesos, Salvador Illa ha respost sense titubejar: "Sánchez és el millor president que ha tingut Espanya". És l’enèsima mostra, però aquesta vegada dins de l’hemicicle del Parlament, que el tancament de files del cap de la Generalitat amb el de la Moncloa és inamovible fins i tot durant la setmana més difícil en el pla judicial per les causes que assetgen el PSOE i amb una pressió creixent perquè s’avancin les eleccions generals.
De poc li ha servit a Fernández continuar burxant durant la sessió de control en els antecedents que s’han carregat dirigents que abans van tenir el comandament de Ferraz. "Va posar la mà al foc per Santos Cerdán, i es va cremar. Ho va fer per Salazar, i es va cremar. Continua posant la mà al foc per Zapatero, i s’està cremat, i ja li avanço que continua posant la mà al foc per Pedro Sánchez i l’hi cremarà", ha etzibat. Però el president de la Generalitat s’ha mantingut impertèrrit. També quan el dirigent popular li ha retret que "o no sap triar aliats, o no s’assabenta de res, o comparteix malifetes amb tots ells".
Ni ha perdut la calma ni ha respost a aquestes acusacions, com també ha fet el desentès quan Junts l’ha acusat d’"opacitat" perquè no dona explicacions sobre "els presumptes casos de corrupció" dels socialistes. "¿Quantes joies més han d’aparèixer?", ha deixat anar la presidenta del grup, Mònica Sales. Illa ha obviat totes aquestes acusacions i només ha respost a la petició d’ERC d’anar més enllà de denunciar la corrupció amb accions "clares i concretes".
Actuar "amb contundència"
"Contra la corrupció cal fer tot el que puguem per prevenir-la i, quan es produeix, actuar amb contundència. Té tot el meu compromís en els àmbits que són de la meva responsabilitat", ha assegurat el president, amb referència al Govern i al PSC, que ja va defensar fa dues setmanes que està "lliure de corrupció". Conscient de com l’allau de casos que sotgen el PSOE i la figura de Zapatero fa efecte en els quadros del seu partit, Illa va fer un al·legat dissabte passat perquè defensessin les seves sigles amb "el cap ben alt".
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