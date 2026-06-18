Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran i els EUA firmen una pau que semblava impossible i arrencaran demà a Suïssa les negociacions sobre el programa nuclear
Teheran i Washington entren en un període de 60 dies de negociacions nuclears per arribar a un acord definitiu que, si fracassa, podria ser l’avantsala de la tornada del conflicte
Adrià Rocha Cutiller
A la fi ha passat, tot i que amb molta menys pompa de l’esperada. Els Estats Units i l’Iran han firmat el seu preacord de pau per posar fi a la guerra a l’Orient Mitjà, començada el 28 de febrer amb l’assassinat sorpresa del llavors líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei.
La firma ha tingut lloc 48 hores abans del previst i de manera telemàtica. El president nord-americà, Donald Trump, i el seu homòleg iranià, Mesud Pezeshkian, van rubricar aquest dimecres a la nit l’esperat document de 14 punts per separat: Trump des de França; Pezeshkian des de Teheran.
«Com que el document ha sigut firmat digitalment, ja no hi haurà cap cerimònia de firma divendres a Suïssa», ha declarat en una entrevista aquest dijous el portaveu de l’equip negociador iranià, Esmaeil Baghaei. S’esperava una cerimònia amb magnificència, liderada pel vicepresident nord-americà, J.D. Vance, i el president del Parlament del país persa, Mohammed Bagher Ghalibaf.
No passarà, i tot i que tot està en l’aire –com és de costum en aquestes negociacions entre els EUA i l’Iran, marcades per anades, vingudes, canvis, girs de guió i amenaces– s’espera que la reunió a Suïssa segueixi endavant.
«Tal com estan les coses, el pla continua sent que els EUA i l’Iran, juntament amb els mediadors del Pakistan i Qatar, es reuneixin divendres a Bürgenstock per a les negociacions inicials sobre la implementació de l’acord», ha manifestat en un comunicat el Ministeri d’Afers Estrangers suís.
Serà llavors, en aquesta reunió, en la qual comencin les converses que han de marcar el futur de la relació entre Teheran i Washington. Els dos països, segons diu el preacord firmat aquest dimecres, entren en un termini de 60 dies prorrogables per arribar a un pacte definitiu que posi fi definitiu a la guerra i, sobretot, determini el futur del programa nuclear iranià.
Qüestió atòmica
Trump ha repetit per activa i per passiva que el seu únic objectiu amb aquesta guerra ha sigut evitar que la República Islàmica desenvolupi la bomba atòmica –també ha dit desenes de vegades que volia un canvi de règim, tot i que ara ho negui–, i que l’Iran es desfaci o entregui els 440 quilos d’urani altament enriquit que té.
El document firmat dimarts estipula que el futur d’aquest urani serà «acordat amb els EUA», tot i que el seu destí no està clar: públicament Teheran ha assegurat no voler desfer-se’n, ni desmantellar el seu programa d’enriquiment.
Filtracions anònimes a la premsa, no obstant, han assegurat que l’Iran no estaria en contra d’entregar part d’aquest material a Rússia, i diluir l’altra part, a més de firmar una moratòria segons la qual la República Islàmica es comprometi a no enriquir a alts nivells durant uns anys.
Aquesta promesa no és nova: L’Iran va firmar una cosa semblant amb l’Administració de Barack Obama. Aquest pacte va ser respectat fins que Trump el va trencar el 2018. Des d’aleshores, l’Iran va passar a enriquir urani del 3%al 60%, un nivell molt pròxim al 90% necessari per desenvolupar la bomba nuclear.
Por del fracàs
La firma d’aquest dimecres entre Trump i Pezeshkian no és més que això: una firma per començar el procés real i final de negociacions. L’Iran, segons el preacord ja en vigor, no veurà la majoria de la pluja de milions prevista (almenys 300.000 milions de dòlars) si no firma aquest acord nuclear final. «És bo que hi hagi hagut un preacord. Ara comença el treball tècnic», ha declarat el director de l’Agència Internacional per a l’Energia Atòmica (AIEA),Rafael Grossi.
Serà el més difícil. Fins ara, Teheran sempre s’ha mostrat intransigent a l’hora d’acordar el seu programa atòmic, catalogat com a «dret nacional» pel règim. La República Islàmica també rebutja acabar amb el seu recolzament a les milícies regionals –Hezbol·là al Líban, i Hamàs a Gaza, entre d’altres–, una altra de les grans reclamacions dels EUA.
«Si veig que alguna cosa no m’agrada, llavors tornarem a disparar-los, a llançar bombes sobre els seus caps. No m’agradarà si no es comporten. Tornarem a bombardejar-los i a colpejar-los ben dur al cap», va declarar Trump abans d’abandonar, aquest dimecres, la cimera del G-7 a Évian.
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