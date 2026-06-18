Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Grup ÍtacaGratuïtat C-16Festival CaminsFra Valentí SerraBancs i estalvisAbonaments Kids&Us
instagramlinkedin

Cas Zapatero

El jutge Calama imputa les filles i la secretària de Zapatero després de la declaració de l’expresident

El magistrat pren aquesta decisió a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que en un escrit de dimarts passat va demanar al magistrat que prengués declaració a les filles i a la secretària de l’expresident del Govern en qualitat d’investigades

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero a la seva arribada a l'Audiència Nacional.

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero a la seva arribada a l'Audiència Nacional. / CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Tono Calleja Flórez

MADRID

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat posar les actuacions judicials de l’anomenat «cas Plus Ultra» en coneixement de les filles de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, Alba i Laura Rodríguez Espinosa, així com de la seva secretària, Gertrudis Alcázar, perquè puguin personar-se en el procediment en qualitat d’investigades i poder exercir el seu dret de defensa.

El magistrat pren aquesta decisió a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que en un escrit de dimarts passat va demanar a Calama que prengués declaració a les filles i a la secretària de l’expresident del Govern en qualitat d’investigades.

En la interlocutòria en què acorda aquestes diligències, l’instructor indica que en una resolució a part s’assenyalarà la declaració de totes tres.

En relació amb les filles, Calama recorda el que es va exposar en la interlocutòria del passat 18 de maig en què es van acordar una sèrie d’entrades i escorcolls, entre ells a la mercantil Whathefav, de la qual totes dues són administradores solidàries.

Notícies relacionades i més

En aquest sentit, argumenta que tant Alba com Laura són administradores formals d’aquesta mercantil, l’operativa de la qual apareix vinculada indiciàriament a l’entramat investigat, cosa que determina, per si mateixa, la procedència de la seva citació en qualitat d’investigades.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  2. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  3. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  4. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  5. Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
  6. L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
  7. El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet
  8. Necrològiques del 17 de juny del 2026

El jutge Calama imputa les filles i la secretària de Zapatero després de la declaració de l’expresident

El jutge Calama imputa les filles i la secretària de Zapatero després de la declaració de l’expresident

Sant Joan ampliarà el pont de sota l’empresa Mafrica per fer-lo més segur

Sant Joan ampliarà el pont de sota l’empresa Mafrica per fer-lo més segur

El Banc d’Espanya xifra en gairebé un milió les vivendes en mans d’estrangers o que es lloguen com a pisos turístics

El Banc d’Espanya xifra en gairebé un milió les vivendes en mans d’estrangers o que es lloguen com a pisos turístics

El Kids&Us Manresa anuncia la desvinculació d'Archange Izaw-Bolavie

El Kids&Us Manresa anuncia la desvinculació d'Archange Izaw-Bolavie

Presó provisional per al jove que va matar el logopeda del seu fill a València

Presó provisional per al jove que va matar el logopeda del seu fill a València

Lluc Crusellas participa en el primer Vespreig d’UEA Joves a Òdena

Lluc Crusellas participa en el primer Vespreig d’UEA Joves a Òdena

El Centre de l’Aigua de Can Font de Manresa ha acostat durant 20 anys la cultura de l’aigua a 90.000 persones

El Centre de l’Aigua de Can Font de Manresa ha acostat durant 20 anys la cultura de l’aigua a 90.000 persones

Josep Maria Mestres serà el nou director artístic del TNC

Josep Maria Mestres serà el nou director artístic del TNC
Tracking Pixel Contents