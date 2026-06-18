Tensions internes
Junqueras demana " coordinació" al grup parlamentari del Congrés
El líder d’ERC es reuneix amb els diputats d’ERC a Madrid en plena pugna amb Rufián
El dirigent insisteix que el PSOE acabi la legislatura
Quim Bertomeu
El president d’ERC, Oriol Junqueras, es va reunir ahir amb els diputats d’ERC al Congrés i els va demanar afrontar l’últim tram de la legislatura amb "la màxima exigència, determinació i coordinació". "Les decisions que s’hauran de prendre durant els pròxims mesos seran determinants per garantir més recursos, més capacitat de decisió i més benestar per al conjunt del país [Catalunya]", els va advertir.
La reunió es va tancar després que en les últimes setmanes el grup parlamentari hagi viscut alguns episodis de tensió interna. El més evident va ser quan el diputat Jordi Salvador va expressar públicament que estava enfadat amb el portaveu, Gabriel Rufián. No li va agradar que Rufián exposés que tenia determinades "condicions" per tornar a ser candidat d’ERC, entre les quals hi havia canvis en la composició del grup.
El comunicat que va enviar ERC després de la trobada no fa cap referència a cap d’aquests episodis, però en canvi cobra una rellevància important que Junqueras fes menció a aquesta "coordinació". El president del partit va assistir a la reunió amb dos dels seus principals col·laboradors: el portaveu i vicesecretari de comunicació, Isaac Albert, i el responsable d’organització, Pau Morales.
Mentre se celebrava la trobada, Rufián va haver d’intervenir davant el ple en l’últim punt de l’ordre del dia. Ho va aprofitar per lamentar que la "premsa catalana" estigui més pendent de la situació interna del partit que dels tractes que Junts té amb el PP i amb Vox al Congrés. Es referia a la iniciativa impulsada pel partit de Puigdemont i els populars per reclamar a Sánchez que convoqui eleccions.
Tant Rufián com la direcció del partit volen restar transcendència als episodis de tensió i a la reunió d’ahir. Els republicans asseguren que trobades com aquesta se celebren de manera periòdica des que Junqueras va recuperar el comandament el desembre del 2024. De fet, mantenen que la d’ahir va servir per "consolidar" la relació entre "la direcció nacional i el grup parlamentari".
Només el temps dirà si la situació interna del grup es recondueix. El context no és fàcil de gestionar tenint en compte que s’acosta el moment d’haver de configurar les llistes de les pròximes eleccions generals, cosa que sempre acaba produint friccions. I hi ha, també, un altre assumpte que continua sense tenir un desenllaç clar: el front d’esquerres que reclama Rufián i que rebutja Junqueras, que ha acabat enrarint la relació l’un i l’altre. El tema continua ben present dins del partit. Rufián tornarà a defensar aquest front divendres mateix a València en un acte amb l’exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra.
A part de la delicada situació interna, Junqueras va traslladar als seus diputats el que ja va anunciar dimarts a les xarxes socials: malgrat que el PSOE estigui "feble" pels casos judicials que l’afecten, la intenció d’ERC és esgotar la legislatura per donar temps a portar al Congrés per a l’aprovació definitiva la reforma del finançament autonòmic i la condonació del deute del FLA. "Són dos compromisos que formen part dels acords d’investidura i que han d’avançar segons el calendari establert", assenyalen els republicans.
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