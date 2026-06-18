Crits a l’Eurocambra
L’Europarlament dona llum verda als centres d’immigrants fora de la UE
El nou reglament pretén accelerar les deportacions i facilita les detencions de persones en situació irregular
La votació beneeix l’enduriment de la política migratòria dels 27
Beatriz Ríos
Entre crits de "vergonya" de l’esquerra i "depòrtin-los" de la dreta, i amb el recolzament de populars europeus, els conservadors i l’extrema dreta, l’Eurocambra ha aprovat aquest dimecres el nou reglament de retorns de la Unió Europea que permetrà crear centres de deportació en països fora del territori comunitari, detenir persones migrants durant més de dos anys i dur a terme operacions de recerca en domicilis quan les autoritats sospitin que hi pot haver persones en situació irregular.
Segons la Comissió Europea, de totes les peticions d’expulsió de persones migrants que residien en territori comunitari de manera irregular el 2025, bé perquè van arribar sense un permís o perquè el van perdre, tot just un 28% es van fer efectives. Tot i que aquest percentatge és el més alt de l’última dècada, els Vint-i-set creuen que no és suficient. El nou reglament de retorns busca abordar aquest problema, harmonitzant i endurint les normes.
La nova legislació vol "simplificar, facilitar i agilitar els procediments de retorn". El nou reglament també augmenta la càrrega de responsabilitat de les persones objecte d’una decisió d’expulsió. Per exemple, pel que fa a provar la seva identitat i proporcionar els documents de viatge necessaris, una cosa que no sempre és possible per a persones en aquesta situació.
Sancions
La legislació contempla mesures coercitives quan una persona rebutgi el retorn voluntari davant una ordre d’expulsió. A la pràctica, estableix l’"obligació" per a les persones en qüestió d’abandonar el territori i cooperar amb les autoritats. En cas de no fer-ho, s’enfronten a sancions. Aquestes sancions des de la retirada d’ajuts, la confiscació del passaport o l’obligació de quedar-se en un lloc específic i comparèixer regularment, fins a períodes de detenció de més de dos anys quan la persona suposi "un risc de seguretat". El text puntualitza que les persones han de rebre un tracte "digne" i estar detingudes en centres específics. Adverteix que la presó ha de ser un últim recurs.
En cas que la persona en qüestió es negui a abandonar el territori de manera voluntària, la legislació preveu l’ús de la força per fer efectiva la deportació. Tot i que la legislació demana tenir en compte "l’interès del menor", la llei és la mateixa tant per a famílies amb nens petits com per a menors no acompanyats. No obstant, estableix que la detenció en aquests casos ha de ser "l’últim recurs" i dur-se a terme en centres especials. D’altra banda, el text estableix el dret d’aquestes persones a l’assistència legal i, en el cas dels menors, a la supervisió d’un tutor en el procés.
Una de les principals novetats d’aquesta legislació és que obre la porta que els governs europeus creïn centres de deportació fora del territori comunitari. L’objectiu és "proporcionar als Estats membres més opcions de retorn, sempre que el tercer país en qüestió respecti les normes internacionals de drets humans i, en cas d’expulsió, el principi de no devolució".
A la pràctica, seran els governs europeus els que decideixin si opten per aquest model. La idea és poder enviar altres països a persones amb una ordre d’expulsió, fins que el retorn es faci efectiu. La llei exigeix que l’acord estableixi des de com seran les transferències fins a les condicions d’estada i les obligacions de les dues parts, però no les especifica.
En teoria, el dret europeu s’hauria d’aplicar en aquests centres. Però la proposta de la Comissió que siguin organismes independents els que vigilin que es respecta la llei i els drets fonamentals en ells ha desaparegut del text final pactat entre el Parlament i els Vint-i-set. També ha desaparegut del text que ni famílies ni menors puguin ser enviats a aquests centres.
Alguns, com Àustria, Alemanya, Dinamarca, Grècia o els Països Baixos, ja estan negociant amb tercers països per posar en marxa un projecte pilot abans que acabi l’any. La legislació estableix que hauran d’informar la Comissió i la resta de països dels acords que arribin, especialment si aquests són amb un estat fronterer amb el bloc.
Els països d’origen
El mateix reglament reconeix que la política de retorns depèn en gran mesura de la cooperació amb tercers països. En aquest sentit, obre la porta que la UE pugui utilitzar polítiques com les de visats, la comercial, la de cooperació al desenvolupament o les vies diplomàtiques per pressionar els països d’origen de les persones migrants perquè els readmetin.
Per Amnistia Internacional, "els centres de devolució comporten greus riscos de violacions de drets humans, no poden implementar-se de conformitat amb la normativa de drets humans i han de rebutjar-se per complet". Una visió que comparteix bona part de les ONG. Més de 250 van firmar una declaració l’any passat criticant la proposta.
En paral·lel a aquesta legislació, es van aprovar dos conceptes: país d’origen segur i tercer país segur, amb l’objectiu d’accelerar també les expulsions de demandants d’asil. Tot i que la legislació estableix que les deportacions hauran de ser només de persones sense dret a quedar-se al territori, deixa la porta oberta que també afectin peticionaris de protecció.
Entre els països els nacionals dels quals la UE considera que no estan subjectes a risc de persecució hi ha Bangladesh, Colòmbia, Egipte, l’Índia, Kosovo, Marroc i Tunísia. Mentre que el concepte de país segur obre la porta a expulsar persones que hagin demandat asil a països que considerin segurs. Però aquest concepte s’ha ampliat per incloure fins i tot aquells llocs amb els quals la persona en qüestió no té cap connexió, però hi ha un acord perquè les autoritats examinin la seva petició.
ICE a l’europea
Des de la seva tornada a la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet de la persecució dels migrants irregulars una de les seves principals polítiques. Les imatges de les batudes en cases, centres de treball i fins i tot escoles per part del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE), per les sigles en anglès, han fet la volta al món. La UE ha copiat el model.
La legislació obre la porta que les autoritats nacionals puguin registrar persones, el domicili o altres llocs, a més de les pertinences dels qui puguin ser sospitosos d’estar a Europa de manera irregular. La legislació requereix, això sí, una ordre administrativa o judicial. A més, matisa que només podran dur-se a terme aquestes operacions "quan sigui necessari, proporcional i degudament justificat per preparar o garantir un retorn efectiu".
"Aquest acord representa l’últim exemple d’una creixent tendència cap a polítiques migratòries cada vegada més excloents i draconianes, que converteixen les persones en bocs expiatoris –sovint racialitzades– i s’aparten de les normes i obligacions jurídiques internacionals", va assenyalar Olivia Sundberg Díez, responsable en matèria de migració i asil de la UE a Amnistia Internacional. El bloc fa així un pas més en l’enduriment de la seva política migratòria, tot just uns dies després de l’entrada en vigor del Pacte de Migració i Asil.
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