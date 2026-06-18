Missatges en poder de la UDEF apunten a intermediació a Veneçuela
Tono Calleja Flórez
Els missatges intervinguts per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional als directius de Plus Ultra revelen la suposada intermediació en plena pandèmia del coronavirus de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero amb les autoritats de Veneçuela en benefici de la companyia aèria: "Julio Martínez (Zapatero) parlarà ara amb [Jorge] Arreaza per a tema permisos", va escriure el 28 de juliol del 2020 el directiu Julio Martínez Sola al llavors amo de l’aerolínia Rodolfo Reyes, que respon: "Excel·lent". Minuts després, Martínez Sola relata al seu cap que el canceller "li ha dit al Julio que el tema està delicat, que pugi un esglaó. En aquests moments està parlant amb Delcy [Rodríguez]".
El 29 de gener del 2021, Reyes evidencia la seva preocupació per uns vols entre Espanya i Veneçuela, per a la qual cosa planejaven acudir "al cònsol". Martínez Sola, ara el màxim accionista de Plus Ultra, li contesta: "Demà Zapatero intervé directament. Intentarà que ens donin els permisos sense que hi hagi d’intervenir l’ambaixada d’Espanya".
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre