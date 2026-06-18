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Missatges en poder de la UDEF apunten a intermediació a Veneçuela

Julio Martínez Martínez, amic de Zapatero, amb Julio Martínez Sola, president de Plus Ultra. | EL PERIÓDICO

Julio Martínez Martínez, amic de Zapatero, amb Julio Martínez Sola, president de Plus Ultra. | EL PERIÓDICO

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Tono Calleja Flórez

Madrid

Els missatges intervinguts per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional als directius de Plus Ultra revelen la suposada intermediació en plena pandèmia del coronavirus de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero amb les autoritats de Veneçuela en benefici de la companyia aèria: "Julio Martínez (Zapatero) parlarà ara amb [Jorge] Arreaza per a tema permisos", va escriure el 28 de juliol del 2020 el directiu Julio Martínez Sola al llavors amo de l’aerolínia Rodolfo Reyes, que respon: "Excel·lent". Minuts després, Martínez Sola relata al seu cap que el canceller "li ha dit al Julio que el tema està delicat, que pugi un esglaó. En aquests moments està parlant amb Delcy [Rodríguez]".

El 29 de gener del 2021, Reyes evidencia la seva preocupació per uns vols entre Espanya i Veneçuela, per a la qual cosa planejaven acudir "al cònsol". Martínez Sola, ara el màxim accionista de Plus Ultra, li contesta: "Demà Zapatero intervé directament. Intentarà que ens donin els permisos sense que hi hagi d’intervenir l’ambaixada d’Espanya".

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