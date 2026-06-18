El PP portarà al Senat l’esmena que reclama eleccions
Feijóo critica la decisió de la majoria de la Mesa del Congrés de vetar la proposta i qualifica de "covard" el president
Junts reitera que la legislatura està «morta» i que no avançar els comicis és «enganyar la gent»
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) portarà al Senat l’esmena en la qual reclama (com també va fer Junts en una altra iniciativa anàloga) eleccions anticipades i que la Mesa del Congrés presidida per la socialista Francina Armengol va vetar dimarts passat, adduint que s’estava immiscint en les competències i prerrogatives del president del Govern, inclosa la de dissoldre les Corts. El vicepresident de la Cambra baixa, el també socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, va arribar a assenyalar ahir que les esmenes presentades gairebé alhora pel PP i Junts suposaven un "frau de llei".
Fonts del PP confirmen que es portarà la iniciativa a la Cambra alta, on recentment ja es va votar una proposta semblant, en aquest cas amb l’abstenció tant de Junts com del Partit Nacionalista Basc (PNB). Precisament en la sessió de control a l’Executiu d’ahir al Congrés, la portaveu dels penebistes, Maribel Vaquero, va reclamar a Pedro Sánchez la convocatòria anticipada d’eleccions en cas que finalment no sigui capaç d’aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat, que es troben prorrogats des de la legislatura passada.
La indignació per la decisió de la majoria de la Mesa del Parlament que componen el PSOE i Sumar és màxima entre els d’Alberto Núñez Feijóo, que no en va titllar de "covard" Sánchez en el seu torn de la sessió de control precisament per aquesta qüestió. Al PP no s’expliquen que no es pugui votar una moció instant el Govern a fer alguna cosa, i argumenten que és el que passa, per exemple, quan les Corts reproven algun ministre, tot i que la competència de nomenar i cessar els membres del Consell de Ministres és exclusiva del president.
Parlament "emmordassat"
A tall d’assaig, els de Feijóo van defensar ahir en el ple del Congrés la moció retallada. La portaveu parlamentària del PP, Ester Muñoz, va denunciar que s’ha "enfonsat la possibilitat" de votar sobre la continuïtat de la legislatura i que la decisió es va prendre "exclusivament" perquè se sabia que el Govern perdria la votació. "El dia que s’emmordassa un Parlament, la democràcia mor i això és el que ha fet Francina Armengol", va sentenciar.
Des de Junts, el diputat Josep Maria Cruset va avisar Sánchez que tothom sap que el Govern "s’ha quedat sense capacitat de fer res", que la legislatura està "morta" i que "qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar la gent".
La compareixença judicial de José Luis Rodríguez Zapatero va marcar bona part del missatge de Fernando López Miras al III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que organitza Prensa Ibérica a Barcelona. El president murcià va assegurar que Espanya "està paralitzada" i va acusar el Govern d’estar més pendent dels jutjats que dels ciutadans, informa Alejandro Lorente.
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