El PSOE fixarà un calendari de tres finestres de dates per a les primàries
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Luis Ángel Sanz
Madrid
El PSOE aprovarà en el Comitè Federal del 27 de juny un reglament i un calendari de primàries a la carta obert al que necessiti cada federació socialista. La primera finestra s’obrirà després del Comitè Federal, el 29 de juny, com ha pogut saber aquest diari. I la votació, en cas d’haver-hi finalment més d’un candidat a cada comunitat o ajuntament, serà el 19 de juliol en primera volta i el 26 en segona.
Les altres dues finestres se celebraran al setembre, la segona, i entre el novembre i l’1 de desembre, l’última. Abans no s’acabi d’any, doncs, tots els candidats socialistes per a les eleccions del maig del 2027 ja estaran elegits.
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