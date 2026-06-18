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Presumpta corrupció

El TSJC cita a declarar l’exconseller Elena i Joan Herrera

El jutge els investiga per adjudicacions irregulars de l’Ajuntament d’Altafulla

Joan Ignasi Elena. | LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

Joan Ignasi Elena. | LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

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Germán González

Barcelona

L’exconseller d’Interior i diputat al Parlament per ERC, Joan Ignasi Elena, haurà de comparèixer dilluns com a investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acusat d’un presumpte delicte de prevaricació per contractacions menors irregulars de l’Ajuntament d’Altafulla entre 2017 i 2019. El tribunal, també ha citat com a acusat l’exlíder d’ICV Joan Herrera. El TSJC assumeix la investigació per la condició d’aforat d’Elena.

Els dos eren administradors de l’empresa SINERGIA Energía, Dret i Medi Ambient SLP (SINERGIA EDM), i haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular per part del consistori, segons l’exposició raonada enviada pel jutjat del Vendrell al TSJC. Per aquest assumpte el Tribunal Suprem investiga el que va ser alcalde d’Altafulla entre 2011 i 2019 i ara diputat al Congrés, Fèlix Alonso Cantorné, de Sumar.

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El cas se centra principalment en un contracte de serveis d’assessorament jurídic extern adjudicat a SINERGÍA EDM a partir del 18 d’octubre del 2017.

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