Presumpta corrupció
El TSJC cita a declarar l’exconseller Elena i Joan Herrera
El jutge els investiga per adjudicacions irregulars de l’Ajuntament d’Altafulla
Germán González
L’exconseller d’Interior i diputat al Parlament per ERC, Joan Ignasi Elena, haurà de comparèixer dilluns com a investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acusat d’un presumpte delicte de prevaricació per contractacions menors irregulars de l’Ajuntament d’Altafulla entre 2017 i 2019. El tribunal, també ha citat com a acusat l’exlíder d’ICV Joan Herrera. El TSJC assumeix la investigació per la condició d’aforat d’Elena.
Els dos eren administradors de l’empresa SINERGIA Energía, Dret i Medi Ambient SLP (SINERGIA EDM), i haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular per part del consistori, segons l’exposició raonada enviada pel jutjat del Vendrell al TSJC. Per aquest assumpte el Tribunal Suprem investiga el que va ser alcalde d’Altafulla entre 2011 i 2019 i ara diputat al Congrés, Fèlix Alonso Cantorné, de Sumar.
El cas se centra principalment en un contracte de serveis d’assessorament jurídic extern adjudicat a SINERGÍA EDM a partir del 18 d’octubre del 2017.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre