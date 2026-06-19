Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Grup ÍtacaGratuïtat C-16Festival CaminsFra Valentí SerraBancs i estalvisAbonaments Kids&Us
instagramlinkedin

Albares celebra que l’acord entre els EUA i l’Iran obri "una via a la pau"

França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia diuen que és "vital" tancar els detalls i aplicar el pacte

«Cap crisi trobarà una sortida duradora i estable al marge del diàleg», va afirmar el ministre

José Manuel Albares, ministre d’Afers Exteriors, ahir en la seva intervenció al Fòrum. | MAITE CRUZ

José Manuel Albares, ministre d’Afers Exteriors, ahir en la seva intervenció al Fòrum. | MAITE CRUZ

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Carles Planas Bou

Barcelona

L’acord de pau anunciat entre els Estats Units i l’Iran satisfà Espanya. El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va celebrar ahir que Washington i Teheran hagin arribat a un pacte per posar fi a la guerra que ha incendiat l’Orient Mitjà, la firma del qual s’oficialitzarà divendres a Suïssa.

"La firma de l’acord és una bona notícia que ha de permetre l’obertura de l’estret d’Ormuz de manera lliure, segura i sense cap tipus de pagament o de cànon", així com traçar un "camí per a la diplomàcia i la negociació que resolgui la resta de temes pendents, inclòs l’expedient nuclear iranià", va afirmar el titular de la diplomàcia espanyola durant la seva ponència en el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani de Prensa Ibérica, celebrat al CosmoCaixa de Barcelona.

Albares va assegurar que el pacte ha "d’obrir una via a la pau i a l’estabilitat més enllà del Golf" i apaivagar la violència que ha colpejat la regió per així reforçar la negociació entre països i "garantir que Israel i Palestina puguin conviure garantint-se mútuament pau i seguretat".

Multilateralisme

En aquesta direcció, el ministre va fer una crida a convertir el Mediterrani en un "exemple" en la defensa del multilateralisme i en el respecte al dret internacional. Els dos pilars de la política exterior espanyola han de tornar a ser la norma en un escenari geopolític que s’ha vist trasbalsat amb virulència pel president nord-americà Donald Trump.

"Si alguna cosa ens ensenya la història de la nostra regió, la història del Mediterrani, és que cap crisi trobarà una sortida duradora i estable al marge del diàleg, de la cooperació i de la diplomàcia", va remarcar.

Quan es va conèixer l’acord, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia ja van emetre un comunicat conjunt en què afirmaven: "Acollim calorosament l’anunci del memoràndum d’entesa entre els Estats Units i l’Iran" i felicitaven Washington, Teheran i els mediadors per l’"avenç diplomàtic". Els cinc governs afirmen que s’obre "un moment d’oportunitat per restablir l’estabilitat regional i estabilitzar l’economia mundial", però adverteixen que ara és "vital" tancar els detalls i aplicar l’acord "ràpidament i íntegrament".

Alemanya va reforçar aquest missatge amb una declaració pròpia de Friedrich Merz. El canceller va afirmar que "el Govern federal acull amb satisfacció" l’acord marc i va defensar que ha d’obrir el camí de la recuperació econòmica i a l’estabilització regional. També va reclamar que l’Iran abandoni qualsevol dimensió militar del seu programa nuclear.

Reobrir Ormuz

Notícies relacionades

Des de Londres, Keir Starmer va celebrar el pacte en termes similars: "Dono una calorosa benvinguda a l’acord aconseguit entre els Estats Units i l’Iran". El primer ministre britànic el va presentar com un pas per acabar la guerra, però va insistir que la prioritat immediata és reobrir Ormuz plenament i permanentment, garantint la llibertat de navegació i, si fos necessari, recolzant tasques de desminatge.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  2. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  3. El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
  4. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  5. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  6. Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
  7. L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
  8. El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet

Israel mantindrà les seves tropes al Líban malgrat l’acord

Israel mantindrà les seves tropes al Líban malgrat l’acord

L’AIEA s’incorporarà a les xerrades tècniques

L’AIEA s’incorporarà a les xerrades tècniques

L’Iran i els EUA es preparen per negociar el programa nuclear després de signar la pau

L’Iran i els EUA es preparen per negociar el programa nuclear després de signar la pau

La UE exhibeix unitat en el seu suport a Ucraïna per primer cop en mesos: "S’han guanyat el lloc"

Albares celebra que l’acord entre els EUA i l’Iran obri "una via a la pau"

Albares celebra que l’acord entre els EUA i l’Iran obri "una via a la pau"

Seat i Cupra, un motor industrial i emocional del Mediterrani

Seat i Cupra, un motor industrial i emocional del Mediterrani

Sánchez justifica l’expresident: "Tots rebem regals"

Sánchez justifica l’expresident: "Tots rebem regals"

El jutge imputa la secretària i les filles de Zapatero després que declarin

Tracking Pixel Contents