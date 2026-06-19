Albares celebra que l’acord entre els EUA i l’Iran obri "una via a la pau"
França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia diuen que és "vital" tancar els detalls i aplicar el pacte
«Cap crisi trobarà una sortida duradora i estable al marge del diàleg», va afirmar el ministre
Carles Planas Bou
L’acord de pau anunciat entre els Estats Units i l’Iran satisfà Espanya. El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va celebrar ahir que Washington i Teheran hagin arribat a un pacte per posar fi a la guerra que ha incendiat l’Orient Mitjà, la firma del qual s’oficialitzarà divendres a Suïssa.
"La firma de l’acord és una bona notícia que ha de permetre l’obertura de l’estret d’Ormuz de manera lliure, segura i sense cap tipus de pagament o de cànon", així com traçar un "camí per a la diplomàcia i la negociació que resolgui la resta de temes pendents, inclòs l’expedient nuclear iranià", va afirmar el titular de la diplomàcia espanyola durant la seva ponència en el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani de Prensa Ibérica, celebrat al CosmoCaixa de Barcelona.
Albares va assegurar que el pacte ha "d’obrir una via a la pau i a l’estabilitat més enllà del Golf" i apaivagar la violència que ha colpejat la regió per així reforçar la negociació entre països i "garantir que Israel i Palestina puguin conviure garantint-se mútuament pau i seguretat".
Multilateralisme
En aquesta direcció, el ministre va fer una crida a convertir el Mediterrani en un "exemple" en la defensa del multilateralisme i en el respecte al dret internacional. Els dos pilars de la política exterior espanyola han de tornar a ser la norma en un escenari geopolític que s’ha vist trasbalsat amb virulència pel president nord-americà Donald Trump.
"Si alguna cosa ens ensenya la història de la nostra regió, la història del Mediterrani, és que cap crisi trobarà una sortida duradora i estable al marge del diàleg, de la cooperació i de la diplomàcia", va remarcar.
Quan es va conèixer l’acord, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia ja van emetre un comunicat conjunt en què afirmaven: "Acollim calorosament l’anunci del memoràndum d’entesa entre els Estats Units i l’Iran" i felicitaven Washington, Teheran i els mediadors per l’"avenç diplomàtic". Els cinc governs afirmen que s’obre "un moment d’oportunitat per restablir l’estabilitat regional i estabilitzar l’economia mundial", però adverteixen que ara és "vital" tancar els detalls i aplicar l’acord "ràpidament i íntegrament".
Alemanya va reforçar aquest missatge amb una declaració pròpia de Friedrich Merz. El canceller va afirmar que "el Govern federal acull amb satisfacció" l’acord marc i va defensar que ha d’obrir el camí de la recuperació econòmica i a l’estabilització regional. També va reclamar que l’Iran abandoni qualsevol dimensió militar del seu programa nuclear.
Reobrir Ormuz
Des de Londres, Keir Starmer va celebrar el pacte en termes similars: "Dono una calorosa benvinguda a l’acord aconseguit entre els Estats Units i l’Iran". El primer ministre britànic el va presentar com un pas per acabar la guerra, però va insistir que la prioritat immediata és reobrir Ormuz plenament i permanentment, garantint la llibertat de navegació i, si fos necessari, recolzant tasques de desminatge.
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