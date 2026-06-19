Cooperació
Albares reivindica Barcelona com a "espai de diàleg i intercanvi"
El titular d’Exteriors lamenta el fet que "el llenguatge de la força s’ha imposat a l’entesa" al món
Carles Planas Bou
El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern d’Espanya, José Manuel Albares, va reivindicar ahir el paper de Barcelona com a "base sòlida" de la diplomàcia per a la prosperitat del Mediterrani, un "espai d’intercanvi i de diàleg entre les regions" que es consolida com un oasi en un món en el qual "el llenguatge de la força s’ha imposat a l’entesa".
Durant la seva participació en el III Fòrum del Mediterrani, el titular de la diplomàcia espanyola va alinear el model diplomàtic abraçat per la capital catalana amb la política exterior "humanista" d’Espanya i "del nostre mar", que està cridat a jugar un "paper crucial en aquest moment geopolític de ruptura".
La cooperació entre països i el respecte al dret internacional, va remarcar Albares, han de tornar a ser la norma en un escenari geopolític que ha trontollat amb el segon mandat presidencial de Donald Trump. "Fem que el Mediterrani sigui un exemple per al multilateralisme a escala mundial", va reclamar Albares, que va defensar que el Mediterrani "ha d’ocupar un lloc central en la política exterior de la Unió Europea", ja que considera que "l’estabilitat i el desenvolupament del nostre veïnat sud són inseparables" del progrés a Europa. "Espanya porta la veu del Mediterrani a cada reunió i fòrum europeu", on demana "mesures urgents" per "protegir el sistema multilateral" que uneix la regió, va explicar Albares.
En aquest sentit, el ministre va defensar que és necessari impulsar el Pacte pel Mediterrani, una iniciativa de la Comissió Europea per reforçar els llaços dels 27 amb els seus socis del sud que va definir com un "salt qualitatiu" per aprofundir la cooperació en les relacions mediterrànies. Barcelona és, des del 2008, seu de la Unió pel Mediterrani (UpM). Per Albares, aquesta institució d’aliança regional il·lustra la "clara aposta" dels seus socis per "oferir espais de desenvolupament i prosperitat", de "resiliència davant els desafiaments compartits".
El ministre va celebrar també que la UpM sigui "l’única organització internacional en la qual Israel i Palestina s’asseuen a la mateixa taula en igualtat de condicions", una fita diplomàtica amb un valor polític i simbòlic "extraordinari" que il·lustra els potencials èxits del multilateralisme en un "moment terrible de guerra que assola l’Orient Mitjà".
Subscriu-te per seguir llegint
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
- El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet