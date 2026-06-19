Política econòmica
Andalusia remarca la seva capacitat d’atraure empreses
La Junta afirma que la baixada d’impostos i la simplificació administrativa donen resultats
Gloria Pérez
Si Rocío Blanco, consellera en funcions d’Ocupació, Empreses i Treball Autònom de la Junta d’Andalusia, hagués de definir l’Andalusia d’avui amb una paraula, té clar que seria "confiança", que, segons va expressar en el III Fòrum del Mediterrani, reflecteix "moltes" de les decisions que el seu Govern, amb Juanma Moreno al capdavant, ha pres des de la seva arribada al poder al sud. "Quan empreses d’arreu del món trien Andalusia per invertir els seus diners, és perquè alguna cosa estem fent bé", va assegurar.
La intervenció de Blanco en la segona jornada del fòrum va estar marcada per una concatenació de dades favorables d’Andalusia en matèria d’economia pública, ocupació i el teixit laboral i productiu de les seves ciutats, però entén que per continuar creixent "no n’hi ha prou amb les bones intencions", sinó que es genera "creant un entorn en què les empreses puguin créixer". "Això és el que estem fent a Andalusia a través de la baixada d’impostos, la simplificació administrativa i de la seguretat jurídica, que és el nostre principal avantatge competitiu", va expressar.
L’exemple de Màlaga
La consellera en funcions es va prendre la llibertat també d’afalagar Francisco de la Torre, que va intervenir ahir al matí en una taula rodona per fixar els reptes del Mediterrani envoltat d’altres alcaldes de ciutats com Cartagena, Barcelona i Palma. "Felicitar el nostre superalcalde de Màlaga, que és el protagonista i responsable de bona part de totes les coses bones que s’estan explicant de la nostra província", va reivindicar.
Blanco no va dubtar a assegurar que Andalusia continua treballant per ser el centre de gravetat de l’ocupació verda, la digitalització i la sostenibilitat a la conca mediterrània "amb l’oportunitat d’exercir un paper protagonista", i va recordar tot seguit que "poques regions tenen avui una posició tan interessant" per afrontar aquests desafiaments com aquesta comunitat autònoma. Segons va indicar la consellera, la col·laboració compartida és la clau de l’èxit de les seves polítiques.
Andalusia té set de creixement i posicionament polític, social i econòmic. En aquest sentit, Blanco entén que l’obligació de la Junta és "acompanyar, no molestar i ser un aliat útil per a les empreses", i mira cap a l’espai geogràfic del Mediterrani com un lloc on, davant un context "tensionat", encara es pot "contribuir activament al seu creixement des del lideratge i la determinació d’una terra que ha decidit creure en si mateixa". La consellera va resumir: "Som una terra per viure, però també per invertir".
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