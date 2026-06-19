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Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó Nikkei

Illa crida a aprofundir en la relació amb el Japó: «És viva, dinàmica i plena d’oportunitats»

L’ambaixador japonès aposta per cooperar en un moment d’"escalada del risc geopolític"

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El president de la Generalitat, Salvador Illa, en l’obertura del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó Nikkei.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en l’obertura del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó Nikkei. / Europa Press

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Europa Press

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a aprofundir encara més en les relacions entre Catalunya i el Japó, i ha assegurat que aquesta relació és «viva, dinàmica i plena d’oportunitats».

Així s’ha pronunciat aquest divendres en l’obertura del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó Nikkei, juntament amb l’ambaixador del Japó a Espanya, Hirosi Yamauchi, celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona.

El president ha recordat el seu viatge al Japó el maig del 2025, amb motiu de l’Any Catalunya-Japó, que va evidenciar «la sintonia entre les societats catalana i japonesa» i va servir per reforçar la cooperació en àmbits com la tecnologia, la indústria, la investigació i la cultura.

Illa ha afirmat que aquest fòrum ha de servir per orientar les bases de la cooperació entre el Japó i Catalunya en tres àmbits: el de la investigació, la innovació i la noves tecnologies; les infraestructures i la connectivitat, i la cultura i la gastronomia.

El cap del Govern ha destacat que «les empreses que aposten per Catalunya saben que tindran l’actor més favorable per créixer junts», i en matèria d’infraestructures, ha reivindicat el port de Barcelona i la xarxa logística catalana com a peces claus per a la resiliència i l’autonomia estratègica europea.

El president ha defensat iel compromís del Govern per «fer realitat com més aviat millor objectius estratègics» com la connexió mitjançant un vol directe entre Barcelona i Tòquio, ja que ho considera una eina fonamental per connectar mercats i persones.

En l’àmbit cultural, Illa ha destacat que el Japó i Catalunya comparteixen la «sensibilitat per la bellesa i la tradició», i ha recordat la inauguració fa dues setmanes de la Torre de Jesús de la Sagrada Família pel papa Lleó XIV amb motiu de l’Any de l’Arquitectura i del centenari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí.

Ambaixador japonès

Per la seva banda, l’ambaixador del Japó a Espanya també ha assegurat que aquest fòrum és la continuació de l’aprofundiment de l’intercanvi entre les dues regions: «A través de debats com el d’avui, la nova història de cooperació del Japó i Catalunya arrenca amb força», ha remarcat.

També ha esmentat la importància de treballar conjuntament en un moment d’«escalada del risc geopolític», així com de transformació tecnològica i industrial, amb l’avenç de la IA, i ha afegit que aquests reptes que no es poden resoldre amb la força d’un país o una regió sola.

Hirosi Yamauchi ha definit Espanya com un motor de creixement «de primer nivell» a la UE, sobretot en àmbits com el turisme i els serveis, la investigació, les energies renovables i la infraestructura IT.

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També ha esmentat la «sòlida relació» amb Catalunya en àmbits com la farmàcia i la química, les ciències de la vida i els centres d’innovació, i ha posat en valor els avantatges geopolítics amb què compta el territori català, gràcies a la seva connexió mitjançant el port de Barcelona.

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