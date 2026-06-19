Govern
Sánchez defensa sobre les joies de Zapatero que «el 2007 no existia la legislació que avui existeix quant a regals»
Alhora manté intacta la confiança en la innocència de l’expresident socialista, el cap de l’Executiu fins i tot ha posat en valor que va ser el mateix Zapatero qui «va fer aquest marc legal per regular i registrar aquests regals»
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, dona per bones les explicacions de l’entorn de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el fet que les joies confiscades al seu despatx, valorades en 1,3 milions d’euros, procedeixen d’un regal d’un país estranger el 2007. Referent a això, el cap de l’Executiu ha deixat anar que no suposarien cap delicte perquè «el 2007 no existia la legislació que avui sí que existeix quant a regals que puguin ser oferts a presidents del Govern».
Alhora manté intacta la confiança en la innocència de l’expresident socialista, Sánchez fins i tot ha posat en valor que va ser el mateix Zapatero qui «va fer aquest marc legal per regular i registrar aquests regals». En declaracions als mitjans de comunicació després de la reunió del Consell Europeu, celebrada a Brussel·les, ha dit que segons la seva pròpia experiència «quan un viatja rep regals dels quals no té constància fins que torna a Madrid».
En el seu cas, va dir, com en el de Mariano Rajoy, José María Aznar, Felipe González o el mateix José Luis Rodríguez Zapatero i de la resta de presidents del govern en la història de la democràcia». Per tant, va respondre als mitjans, «no es cregui que això és arribar a la capital X o la capital Y i que et donin un regal i que tu doncs sàpigues exactament què és el que t’estan regalant. Això no funciona així», va assegurar.
«Són intercanvis que es donen de presents dins efectivament de la legislació que emmarca aquest tipus de regals que són símbol de respecte envers les institucions que visiten aquest país i símbol de germandat entre aquests països i això és el que afortunadament el president Zapatero va impulsar a partir de l’any 2008 precisament amb la llei de bon govern», va justificar per rematar que «hi ha registres sobre aquests regals oficials».
Segons s’ha traslladat des de l’entorn de l’expresident, les joies serien un regal per part de l’Aràbia Saudita en un viatge a Espanya del ja mort rei Abdullah bin Abdulaziz. La data dels regals és important per part de la defensa per acreditar la prescripció de les conductes de contraban i frau a Hisenda que el magistrat atribueix a Zapatero. Els regals s’entregaven en caixes institucionals i Rodríguez Zapatero les hauria dipositat a la mateixa caixa forta on ja guardava les joies de l’àvia de la seva dona Sonsoles Espinosa, de molt menys valor. Algunes de les joies, segons l’informe de la UDEF, estaven en «bossa d’inscripció Presidència del Govern».
Com ja va expressar aquest dijous a la seva arribada a Brussel·les, el president del Govern s’ha ratificat en la seva confiança en la innocència de Zapatero «com a president del govern, però sobretot com a secretari general del Partit Socialista». «Confio en la seva innocència, respecte a la justícia i sobretot proclamo aquest dret constitucional que, en moltes ocasions es veu atropellat, de la presumpció d’innocència».
Des del punt de vista personal també ha tornat a manifestar la seva «empatia» amb la família arran de la imputació aquest dijous en la mateixa causa de les seves dues filles. Al PSOE també van mirar de rebaixar aquest dijous la decisió del jutge José Luis Calama d’ampliar la investigació imputant les filles de Zapatero, Alba i Laura Rodríguez Espinosa, i la seva secretària. Un pas que van emmarcar com a «previsible». Argumenten que es tracta d’una cosa que era sobre la taula des del primer dia i que, per tant, no altera les seves posicions.
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