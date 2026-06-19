El Govern aconsegueix un ple de victòries legislatives al Congrés
PP, Vox i Junts, amb l’abstenció del PNB, aproven una moció sense caràcter vinculant que denuncia el "bloqueig polític"
Miguel Ángel Rodríguez
La setmana horribilis als tribunals que se li pronosticava al Govern central va estar a punt de barrejar-se amb un altre mal moment al Congrés. Dimarts, durant unes hores, la Cambra baixa va tenir en potència una votació per exigir a Pedro Sánchez que convoqués eleccions. El PP, Vox i Junts eren la majoria clara que faria realitat aquesta petició. No obstant, el PSOE i Sumar van aturar aquesta via a la Mesa del Congrés, vetant el text, i van evitar així la materialització d’una majoria contrària a la continuïtat de l’Executiu. Però el que finalment va acabar salvant la setmana és el ple de victòries que va aconseguir ahir el Govern, tirant endavant tres normes, diversos acords internacionals –entre els quals el polèmic tractat d’amistat amb França– i esquivant els vetos creuats a dos projectes de llei més.
Pràcticament 24 hores després que el PP denunciés la "covardia" de Pedro Sánchez i donés el Govern per "acabat", que Junts arremetés contra l’"extrema debilitat" de l’Executiu i el PNB fixés l’aprovació dels Pressupostos com a condició per a la continuïtat de la legislatura, les tres formacions van acabar participant en una aritmètica parlamentària endimoniada que va donar oxigen a Sánchez. El Govern central va aconseguir una desena de victòries, i va poder salvar tots els assumptes legislatius.
Les crítiques
La derrota, ja prevista, es va produir en la moció del PP en la qual es van vetar l’autoesmena dels populars i l’esmena de Junts demanant eleccions.
Les dues formacions, a les quals es va afegir Vox mentre que el PNB s’hi va abstenir, van recolzar la resta del text –sense caràcter vinculant– en el qual es "censura l’anomalia" que implica que no s’hagin aprovat els Pressupostos en tota la legislatura i es "constata el bloqueig polític en el qual s’ha instal·lat la legislatura". A més, també s’exigeix que Sánchez assumeixi la "responsabilitat política" pels presumptes casos de corrupció que l’envolten i que depuri responsabilitats.
Els diputats socialistes van acabar el ple d’ahir gairebé eufòrics, aplaudint el seu ple de victòries durant diversos minuts.
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