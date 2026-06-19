Mà estesa
Illa insta l’eix mediterrani a evitar el centralisme del passat
El president defensa l’aprovació al Congrés del nou model de finançament perquè "beneficia" totes les comunitats
Júlia Regué
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va reivindicar que "si Espanya vol garantir un futur de prosperitat i de progrés amb més solidesa, amb més cohesió i amb més oportunitats, ha de reforçar la seva aposta per l’eix mediterrani i no caure en la visió centralista del passat". Així, va estendre la mà a les comunitats autònomes que el formen –el País Valencià, les Balears, Múrcia i Andalusia– per forjar un front comú al marge del color dels respectius governs. "¿De veritat podem permetre’ns el luxe de viure d’esquena, de viure desconnectats, de no establir una col·laboració estable?", va dir, interpel·lant els altres territoris, presidits per dirigents del PP.
Durant el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, el cap del Govern va defensar que tot l’eix mediterrani ha de superar "desconfiances" i construir "ponts de consens". Espanya "ha de mirar al Mediterrani sense complexos", per "reconèixer la seva pluralitat, riquesa i capacitat", va dir Illa, mostrant una "actitud propositiva, amb propostes i projectes", però també reclamant "l’atenció, els recursos i les inversions a l’altura del pes històric, polític i cultural" d’aquesta regió, atenent "la riquesa, la prosperitat i la solidaritat que es genera". "Tenim la capacitat, tenim els projectes i hem de tenir la voluntat política d’alinear les actuacions del Govern de l’Estat, dels governs autonòmics i de la iniciativa de les nostres societats", va sentenciar.
No obstant, va quedar clar que no és una tasca fàcil. Per començar, va posar sobre la taula dues qüestions que, ara per ara, no generen consens per constituir aquest front comú mediterrani. La primera: el nou model de finançament, en el qual va tornar a insistir i que Catalunya pensa liderar, perquè "beneficia totes les comunitats autònomes, també les de l’eix mediterrani", va afirmar, a més de demanar als seus homòlegs "responsabilitat" quan la proposta s’hagi de votar al Congrés.
Discurs migratori
La segona qüestió en la qual es va diferenciar de la resta de presidents autonòmics té a veure amb el discurs migratori. "La solució no és aixecar murs sobre el mar", va assegurar, en un context en el qual cada vegada més governs del PP estan avalant la "prioritat nacional" de Vox. "Ni a Catalunya ni a Europa podem deixar-nos arrossegar per discursos extremistes", va advertir, i va defensar que el Mediterrani ha de ser "sinònim d’esperança" i d’"humanisme".
«Ni a Catalunya ni a Europa podem deixar-nos arrossegar per discursos extremistes»
Salvador Illa.
President de la Generalitat DE CATALUNYA
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