Guerra al Pròxim Orient
Israel i Hezbol·là acorden un alto el foc immediat al Líban, segons els EUA
Andrea López-Tomàs
Israel i la milícia libanesa de Hezbol·là han acordat un alto el foc que ha entrat en vigor a les 15.00 hora espanyola, segons ha anunciat una font oficial dels EUA a l’agència Reuters.
L’alto el foc arriba després d’una nit d’intensos bombardejos creuats al Líban que han matat almenys 18 persones al sud del país dels cedres i quatre soldats israelians.
Segons la font citada per Reuters, en l’acord s’han enfrontat negociadors dels EUA i Qatar, amb l’ajuda de l’Iran. «Entenem que, després de l’intercanvi de trets ocorregut avui aviat, Israel i Hezbol·là es troben ara en un alto el foc», ha afegit.
Acord amb l’Iran en risc
L’escalada d’aquesta matinada havia posat en risc el preacord firmat pels Estats Units i l’Iran. Un dels punts del memoràndum d’entesa, i línia vermella de Teheran, era l’alto el foc al Líban i el respecte a la sobirania territorial d’aquest petit país mediterrani.
Es desconeix què passarà amb les tropes israelianes que ocupen una extensa franja al sud del Líban. Fins ara, el Govern de Benjamin Netanyahu s’ha oposat a una retirada.
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