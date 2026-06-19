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Guerra al Pròxim Orient

Israel i Hezbol·là acorden un alto el foc immediat al Líban, segons els EUA

Imatge d’arxiu d’un atac d’Israel contra el Líban.

Imatge d’arxiu d’un atac d’Israel contra el Líban. / Europa Press/Contacto/Sally Hayden

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Andrea López-Tomàs

Barcelona

Israel i la milícia libanesa de Hezbol·là han acordat un alto el foc que ha entrat en vigor a les 15.00 hora espanyola, segons ha anunciat una font oficial dels EUA a l’agència Reuters.

L’alto el foc arriba després d’una nit d’intensos bombardejos creuats al Líban que han matat almenys 18 persones al sud del país dels cedres i quatre soldats israelians.

Segons la font citada per Reuters, en l’acord s’han enfrontat negociadors dels EUA i Qatar, amb l’ajuda de l’Iran. «Entenem que, després de l’intercanvi de trets ocorregut avui aviat, Israel i Hezbol·là es troben ara en un alto el foc», ha afegit.

Acord amb l’Iran en risc

L’escalada d’aquesta matinada havia posat en risc el preacord firmat pels Estats Units i l’Iran. Un dels punts del memoràndum d’entesa, i línia vermella de Teheran, era l’alto el foc al Líban i el respecte a la sobirania territorial d’aquest petit país mediterrani.

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