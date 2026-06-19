Israel mantindrà les seves tropes al Líban malgrat l’acord
Netanyahu segueix la seva ofensiva al sud del país, on dos atacs amb drons van matar una persona i van deixar diversos ferits
Adrià Rocha Cutiller
Malgrat que el primer punt del preacord firmat pels Estats Units i l’Iran estipula clarament que la guerra a l’Orient Mitjà "ha d’acabar a tots els fronts, inclòs el Líban", Israel prossegueix amb la seva ofensiva i atacs contra el petit país mediterrani.
Ahir al matí, tot just només unes hores després de la firma del pacte, el país hebreu va llançar dos atacs amb drons contra el sud libanès, a la regió de Nabatiyeh. En el primer, reportat a primera hora de la matinada, va causar la mort d’una persona, i una altra va resultar ferida, quan un avió no tripulat israelià va impactar contra un cotxe. El segon va passar a la localitat de Beit Hanoun, i en van resultar ferides dues persones.
Aquests atacs constants per part d’Israel contra el Líban han aconseguit unes enormes crítiques per part de tota la comunitat internacional, amb un president dels Estats Units, Donald Trump, cada vegada més crític del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Trump, al G-7 d’aquesta setmana, va arribar fins i tot a assegurar que Síria, liderada per l’excap d’Al-Qaida Ahmed al Sharaa, faria "millor feina" lluitant contra Hezbol·là que Israel.
Netanyahu ha sigut molt crític amb el preacord entre els EUA i l’Iran, i, en un discurs que va pronunciar ahir durant la inauguració d’una carretera a la Cisjordània ocupada, no va dubtar a reiterar que mantindrà la "zona de seguretat" al sud del Líban i no retirarà les seves tropes "mentre les necessitats de seguretat així ho exigeixin".
El ministre de l’Interior, l’ultradretà Itamar Ben Gvir, va anar més lluny i va assegurar que Israel no respectarà l’acord del seu aliat i continuarà amb la seva invasió al sud del Líban. "Estem en plenes negociacions amb els EUA per continuar amb les nostres tropes al sud del Líban. Israel no es retirarà de les seves posicions", va assegurar ahir un oficial anònim israelià a l’agència Reuters.
"La continuació dels atacs sionistes [Israel] contra el Líban seran una violació del contingut del preacord. Washington és responsable per forçar-los a respectar el que s’ha firmat en el pacte", va declarar ahir el portaveu de l’equip negociador iranià, Esmaeil Baqaeí.
Durant la part final del procés de negociacions amb l’Iran, Trump ha demostrat en diverses ocasions haver mantingut a l’ombra Netanyahu i el seu Govern, que sempre han apostat per la via militar contra Teheran i s’han mostrat en contra d’arribar a cap mena d’entesa amb la República Islàmica.
Fugida cap endavant
L’acord ara li pot sortir car a Netanyahu, que veu com les constants fugides cap endavant –amb les guerres a Gaza i el Líban– s’acaben. El premier israelià se sotmetrà a l’escrutini de les urnes en les eleccions parlamentàries de la tardor, amb diversos casos de corrupció en contra seu i amb una població que el responsabilitza per no haver acabat amb Hezbol·là després de dos conflictes directes en dos anys.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
- El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet