Eleccions municipals del 2027
Jordi Aragonès serà el candidat d’Aliança Catalana a Barcelona
PERFIL | Jordi Aragonès, el cosí de l’expresident que vol portar Aliança Catalana a l’Ajuntament de Barcelona
Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges i capta membres de Junts i el PSC per a les municipals
¿Immigració o independència? La ‘prioritat nacional’ dels votants d’Aliança Catalana
Quim Bertomeu
Aliança Catalana ja té candidat per a les eleccions municipals a Barcelona. Es tracta de Jordi Aragonès (Pineda de Mar, 1993), membre del nucli dur del partit i considerat un dels ideòlegs de la formació d’extrema dreta que lidera Sílvia Orriols. La seva candidatura serà presentada per Orriols aquest divendres en un acte al Born de Barcelona, el jaciment que des de fa temps s’ha convertit en un lloc icònic per a l’independentisme.
Tot i que les enquestes apuntin que es tracta d’un partit en auge, Aliança no ho ha tingut fàcil per trobar candidat per a la capital catalana. El partit es va comprometre a comunicar el nom a so de bombo i platerets per Sant Jordi, però va haver d’ajornar l’anunci perquè no tenia cap nom tancat. De fet, Aragonès és, que se sàpiga, el pla ‘E’ del partit d’Orriols. Aliança va intentar sense èxit captar el publicista Lluís Carrasco, que va declinar la proposta. També van ser sondejats dos membres de Junts: l’exconseller Jaume Giró i l’exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. Cap dels dos ha tingut cap objecció a explicar-ho en públic. A més, hi va haver un acostament a l’expresident del Barça Sandro Rosell, que tampoc va fructificar.
La paradoxa és que, després d’haver estat mesos buscant una persona de fora del partit, l’elegit ha acabat sent una de les persones més vinculades a l’organització. No només és un dels seus ideòlegs, sinó que també va ser un dels fundadors de la formació cap al 2020. Des d’aleshores és el secretari d’Estudis i Programes. A més, després d’Orriols, la líder omnipresent, és un dels rostres més coneguts entre els militants. No ho és per al gran públic, així que donar-se a conèixer serà el seu repte més immediat.
Es dona la circumstància que Aragonès (1993, Pineda de Mar) és el cosí de l’expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i ostenta el càrrec de secretari d’Estudis i Programes del partit des de la seva fundació el 2020, cosa que li dona un lloc en el Comitè de Govern, el nucli dur de la formació. Això ha fet que molts el defineixin com el «cervell» d’Aliança. És el responsable, en definitiva, d’haver creat un ideari que pivota sobre la defensa de la independència unilateral i un discurs contrari a la immigració i a l’islam. Una doctrina que ja ha demostrat tenir molta penetració a l’interior de Catalunya, però que s’ha de veure si té la mateixa entrada a la capital. Les municipals seran la gran prova de foc.
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població
- Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»