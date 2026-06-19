Tensió judicial i política
El jutge imputa la secretària i les filles de Zapatero després que declarin
El magistrat les inclou com a investigades, a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció i sense que la defensa de l’expresident ho objectés, pel contracte de la seva empresa amb Análisis Relevante
Tono Calleja Flórez
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat posar les actuacions judicials del denominat cas Zapatero en coneixement de les filles de l’expresident del Govern, Alba i Laura Rodríguez Espinosa, així com de la seva secretària, Gertrudis Alcázar, perquè puguin personar-se en el procediment en qualitat d’investigades i poder exercir el seu dret de defensa. Una imputació que va arribar ahir, un dia després de la declaració com a imputat de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que en la seva declaració judicial va passar a defensar l’activitat professional de les seves filles.
Tot just només 24 hores abans d’aquesta decisió, l’expresident es va referir davant el jutge al contracte de l’empresa de les seves filles, Whathefav, amb Análisis Relevante, l’empresa que va percebre un pagament de l’aerolínia Plus Ultra que, sospita el jutge, es podria correspondre amb la comissió de l’1% pel rescat concedit pel Govern a l’aerolínia. Zapatero, com ja va fer en la seva declaració al Senat, va admetre haver proposat la contractació de les seves filles, i va assegurar: "Sí, he recolzat les meves filles", i justificant que "precisament per ser qui són, mai han concursat en l’administració pública".
A més, segons l’àudio de la seva declaració al qual va tenir accés EL PERIÓDICO, va defensar la seva tasca empresarial: "Segons la meva opinió treballen bé, tenen treballadors", va argumentar, abans que el jutge li reconvingués per parlar d’altres assumptes. La defensa no va impedir que resultessin finalment imputades.
El magistrat va prendre aquesta decisió a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que en un escrit de dimarts passat va demanar a Calama que prengués declaració a les filles i a la secretària de l’expresident del Govern en qualitat d’investigades. En relació amb les filles, Calama recorda que en la interlocutòria del 18 de maig passat es van acordar una sèrie d’entrades i registres, entre els quals a la mercantil Whathefav, de la qual totes dues són administradores solidàries. En aquest sentit, argumenta que tant l’Alba com la Laura són administradores formals d’aquesta mercantil, l’operativa de la qual apareix vinculada a l’entramat investigat, cosa que determina, per si mateix, la procedència de la seva citació en qualitat d’investigades.
"La investigació atribueix a aquesta societat un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d’operacions rellevants per als fets objecte del procediment, i aquesta mera constatació objectiva situa les seves administradores en el cercle de persones potencialment afectades per la imputació, com a titular de la representació orgànica i responsable de la direcció jurídica de l’entitat", diu l’instructor en la resolució.
Pel jutge, la citació en qualitat d’investigades d’Alba i de Laura Rodríguez Espinosa constitueix l’única via compatible amb les garanties constitucionals de l’article 24 de la Constitució Espanyola. "Cridar-les en qualitat de testimonis resultaria incompatible amb la seva posició processal potencialment afectada, ja que els imposaria el deure de dir la veritat i la prohibició de reservar-se informació, comprometent de manera irreversible el seu dret a no declarar contra si mateixes i a no confessar-se culpables".
Gertrudis Alcázar
Quant a la secretària de l’expresident del Govern, Gertrudis Alcázar, el magistrat recorda els indicis de la seva participació directa en els fets, tal com van ser exposats en la interlocutòria de registre del 18 de maig, cosa que justifica que la cridin al procés penal com a investigada.
En sentit contrari, el magistrat rebutja ampliar la comissió rogatòria enviada als Estats Units en "relació amb la informació facilitada per l’agència Homeland Security Investigations (HSI)", arran de la petició de l’expresident a compte del telèfon de l’empresari veneçolà vinculat a Plus Ultra Rodolfo Reyes.
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