La supervisió
L’AIEA s’incorporarà a les xerrades tècniques
Irene Savio
El cap de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (AIEA), Rafael Grossi, va certificar ahir el desglaç nuclear entre Washington i Teheran. Amb això, la màxima autoritat de control pel que fa al sector nuclear al món també va confirmar que la seva agència s’incorporarà immediatament a les negociacions tècniques per posar el tracte en marxa. "Ara comença la feina tècnica", va afirmar.
"És positiu que existeixi el memoràndum", va declarar el director general de l’organisme internacional davant la premsa reunida a Ginebra, aquesta ciutat condemnada a ser l’escenari on el món discuteix les seves treves sense acabar mai de firmar-les del tot. "Ens correspon asseure’ns amb els nostres col·legues nord-americans i iranians i començar a definir els passos concrets que caldrà fer", va continuar.
Grossi va remarcar així mateix la importància que el control hagi quedat sota supervisió de l’AIEA. "El fet que esmentin això és molt important, perquè en la nostra conversa definirem què necessitem veure i a què necessitem tenir accés", va puntualitzar el diplomàtic argentí. L’abast final de la tasca de l’organisme, va afegir, dependrà de les disposicions definitives de l’acord..
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