Converses
Les "línies vermelles" de Feijóo a Abascal provoquen una dura resposta de Vox
"Fa el mateix que el 2023", adverteixen després de les condicions del líder del PP sobre els pactes mentre els dos partits negocien com poden investir Moreno a Andalusia
Mariano Alonso Freire
A poc a poc, Alberto Núñez Feijóo va fent passos per normalitzar els acords amb Vox, que tres anys després es tornen a produir a nivell de les comunitats autònomes, com proven les coalicions que ja funcionen a ple rendiment a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. El president del Partit Popular (PP) va triar un espai de màxima audiència com el del popular programa El Hormiguero, d’Antena 3 Televisión (que va registrar un 13% de quota de pantalla amb l’entrevista al líder de l’oposició) per parlar més clarament que mai d’un possible Executiu al costat dels de Santiago Abascal.
Tot i que ho va fer posant "línies vermelles", que no revesteixen una novetat estricta, però que potser mai s’havien explicitat davant una audiència tan gran. Entre aquestes, i destacadament, la defensa del model autonòmic, contra el qual el partit de l’extrema dreta ha bramat des de la seva fundació fa ara una mica més d’una dècada; la igualtat de gènere i les polítiques de combat de la violència masclista, posades en solfa per Vox i la defensa dels drets LGTBI.
La reacció pública de Vox va tardar poc a arribar. El secretari general del seu grup parlamentari, José María Figaredo, va convocar els mitjans al passadís del Congrés, on acabava el ple setmanal, per arremetre així contra el líder dels populars: "La sensació és que Feijóo està fent el mateix que l’any 2023, que és vendre la pell de l’os abans d’haver-lo caçat. Que no hem guanyat les eleccions encara, i sembla que ja s’està repartint els ministeris". Per Figaredo, que va comparèixer al costat del portaveu adjunt de Vox, Carlos Hernández Quero, "plantejar línies vermelles, verdes o blaves a aquestes altures de la pel·lícula és una tonteria. No estem en el moment, ni tan sols a prop, de formar govern".
"No troba el seu lloc"
Al marge del missatge públic, al quarter general d’Abascal hi ha un important descontentament amb Feijóo i el seu missatge, que no és d’ara, sinó de fa mesos. Creuen que el president del PP no acaba de "trobar el seu lloc" i li critiquen certa ambivalència discursiva.
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