Canvi de model
El Mediterrani camina cap a un turisme que controli els fluxos
"El turisme ja no és ‘prêt-à-porter’, sinó alta costura", assenyala la secretària d’Estat
«El sector pot créixer però no als mateixos llocs ni en les mateixes dates», diu Cristina Lagé
María Jesús Ibáñez
El canvi del model turístic va començar fa ja anys al Mediterrani, però en els últims temps, amb els problemes que han sorgit amb la vivenda, amb l’impacte que els visitants tenen sobre el medi ambient i amb la proliferació de queixes dels residents per la difícil convivència, aquesta transformació s’ha accelerat. ¿Com? Doncs amb administracions que han regulat els pisos turístics, que han posat límit al trànsit de vehicles o que han arribat a acords amb les plataformes de reserva d’allotjaments. "L’adaptació del sector turístic a les noves situacions és una cosa històrica, s’ha produït de forma constant, i som en un moment en què el turisme ja no és prêt-à-porter, sinó que ja és alta costura, com un vestit que es fa a mida", va sentenciar Rosario Sánchez, secretària d’Estat de Turisme.
Sánchez va participar en una taula de debat que, sota el títol Reinventar el turisme: entre creixement i sostenibilitat, va tenir lloc ahir en el marc del III Fòrum del Mediterrani. Al costat de la secretària d’Estat es van asseure a la taula la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé; el president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí; la directora general de Booking a Europa occidental, Mireia Prieto, i el director del sector de l’aviació de Moeve, Álvaro Macarro, sota la moderació de Cristina Martín, directora del Diario de Ibiza.
Sector privat
L’objectiu de les polítiques turístiques que apliquin ajuntaments i comunitats autònomes, però també els agents del sector privat, ha de ser, va subratllar Sánchez, "que els residents percebin que el turisme millora la seva vida quotidiana i genera oportunitats al territori on viuen". I per a això, va indicar, "fan falta mesures valentes, sobretot respecte al medi ambient". Hi ha hagut avenços ja, com la ruptura de la temporalitat. "El que està clar és que el sector té marge per continuar creixent, però que no pot fer-ho sempre als mateixos llocs, on creix la pressió, ni en les mateixes èpoques de l’any", va afegir Lagé.
Entre aquestes mesures, Lagé va esmentar la nova taxa turística que s’aplica ja a tot Catalunya i la recaptació de la qual es destina, en un 25%, a polítiques de vivenda. O les accions que ha emprès el Consell Insular d’Eivissa, que ha posat límit a l’entrada de vehicles a l’illa, amb un resultat més que satisfactori, segons va destacar Marí. "L’objectiu era que en cinc anys sols hi poguessin circular 17.500 cotxes i ho hem aconseguit en només dos exercicis", va remarcar el polític eivissenc.
Tant Lagé com Marí van coincidir que més que canviar el model, "el que cal fer ara és gestionar-ho". I la gestió passa, sens dubte, per la col·laboració amb l’àmbit privat. "Estem totalment alineats, perquè sabem que el client demana cada cop més destinacions menys conegudes", va dir Mireia Prieto. "Treballem des de fa anys a ajustar-nos a les regulacions locals i autonòmiques, un fet que no és senzill", va dir.
El sector de l’aviació també està realitzant el seu propi procés de reconversió, va explicar Macarro, després d’assegurar que a Espanya no ha arribat a haver-hi risc de cancel·lacions per la falta de querosè registrada per la guerra de l’Iran. "Som un país productor i no ha arribat a perillar el subministrament", va afirmar.
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