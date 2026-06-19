Acte de traspàs
Palma serà la seu que acollirà el IV Fòrum del Mediterrani el 2027
La trobada de Mallorca abordarà reptes de les comunitats que formen aquest arc, com la sostenibilitat, l’habitatge i el turisme
El IV Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani se celebrarà a Palma l’any que ve. Així ho va revelar ahir Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, la ciutat que està sent amfitriona de la tercera edició d’aquesta trobada organitzada per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa.
L’esdeveniment, que es va estrenar a València el 2024 i va saltar a Màlaga el 2025, serveix per posar en comú i ampliar el debat al voltant de reptes col·lectius de l’arc mediterrani sobre els quals han treballat diversos consells experts els mesos previs. Amb l’afegitó que en la posada de llarg anual s’incorporen a la reflexió presidents autonòmics, ministres, líders municipals o alts directius d’importantíssimes companyies espanyoles. Fins i tot el rei Felip VI va participar ahir en la trobada de Barcelona. "És una ciutat en constant evolució i progrés, que es desafia a si mateixa, que està demostrant que confia en les seves possibilitats i que afronta els desafiaments i els aconsegueix", va treure pit sobre la capital catalana Collboni, durant l’acte de traspàs de la figura simbòlica que converteix Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma, en amfitrió de la següent edició. "Ens uneixen moltes coses i aquest fòrum és una gran oportunitat –va prosseguir l’alcalde barceloní, mirant cap a Mallorca–. Després d’aquestes reunions hi ha missatges i whatsaps: ens copiem més del que confessem en públic, i això és una bona pràctica".
El seu homòleg mallorquí va manifestar el mateix orgull que l’alcalde barceloní al fer un pas al costat i va aprofitar el seu discurs per avançar alguns dels temes que seran centrals tant en les trobades que vindran a partir d’ara com en el debat que s’organitzarà el juny del 2027.
"Tinc la convicció que Palma pot aportar una mirada singular als grans debats que ara mateix ocupen les diverses ciutats i regions de tot el Mediterrani", va començar dient. "La ciutat viu un moment absolut de transformació social, econòmica i cultural, que té l’objectiu de respondre als desafiaments del nostre temps", va assenyalar. Alhora va explicitar que és "una transformació que té com a eix fonamental la sostenibilitat". Segons va remarcar Martínez Llabrés, es tracta d’una sostenibilitat abordada des de la perspectiva mediambiental, però també econòmica i social.
També es va referir obertament a la seva condició d’illa i a com això influirà en l’agenda del pròxim fòrum: viure a Mallorca, va dir, suposa "disfrutar d’un patrimoni històric", però també "dependre de connexions marítimes o aèries", conviure amb "costos logístics" alts o que costi més garantir certs serveis públics.
El lloguer turístic
A més de tot això, el focus continuarà apuntant l’any que ve cap a l’habitatge i el turisme. Almenys això es desprèn del debat que van tenir just abans els dos alcaldes, junt amb la primera regidora de Cartagena (Noelia Arroyo) i el seu homòleg de Màlaga (Francisco de la Torre). Aquí, Martínez Llabrés va parlar sobretot, precisament, d’habitatge: "El repte que tenim totes les administracions: revertir una situació que fa massa anys que està enquistada". I també de turisme, així com de la zona on convergeixen tots dos: el lloguer turístic. Palma ha prohibit aquest model i ha reforçat la sanció de l’oferta il·legal d’habitatge.
Tampoc va oblidar una reclamació clàssica en els seus discursos en aquest fòrum: que els alcaldes tinguin a disposició seva més eines per regular els problemes de les ciutats de la manera que considerin més oportuna, perquè les realitats de cada una d’aquestes urbs, com constata cada any aquesta trobada, són molt diverses, una vegada es fa zoom per anar una mica més enllà dels problemes comuns.
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