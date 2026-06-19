Justícia social
Pérez Llorca: "El lideratge no pot partir de la desigualtat"
El dirigent valencià posa sobre la taula els problemes hídrics i critica el retard del corredor mediterrani
Jordi Cuenca
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va intervenir ahir en el III Fòrum del Mediterrani amb un cert to reivindicatiu, molt en la línia del discurs del PP en aquesta autonomia: crítiques a la tardança en el tancament del corredor mediterrani, defensa de l’aigua, rebaixa fiscal i oposició al model de finançament autonòmic que ha plantejat el Govern central amb l’oposició dels populars i el suport de Catalunya. Posats en matèria, va afirmar que "el lideratge econòmic del Mediterrani no pot partir de la desigualtat entre territoris". Es referia al dilema del finançament.
En la seva intervenció va assegurar: "La Comunitat Valenciana no demana privilegis. Demana que es corregeixi una injustícia que dura massa i que afecta persones concretes: un nen en una aula, un pacient en una llista d’espera i un pacient més gran que espera la seva dependència. Com també passa en altres regions del Mediterrani, som a la cua en finançament autonòmic. I això ens suposa un llast". Per això "demanem que no hi hagi privilegis, que no hi hagi espanyols de primera o de segona en funció d’on visquin. I té especial significat que ho digui aquí, a Catalunya, perquè crec que és important que entenguem que el lideratge econòmic del Mediterrani no pot partir de la desigualtat entre territoris. No hi poden haver privilegis ni greuges per a cap de les regions. Aquesta és la clau de la justícia social".
La del finançament autonòmic és una de les qüestions clau per a Pérez Llorca, que creu que a través d’aquest la comunitat es pot oferir per al lideratge a l’àrea mediterrània. Referent a això, va apuntar que "el Mediterrani no és la perifèria de res: és l’eix sobre el qual pot pivotar bona part del futur econòmic del nostre país i del continent. La pregunta, per tant, no és si hi haurà un eix mediterrani. La pregunta és qui el liderarà. I la meva resposta, amb humilitat, però sense complexos, és que en aquest lideratge el País Valencià ha de ser protagonista".
Tot seguit va enumerar aquells deures que, segons la seva opinió, ha complert aquest territori: una tributació baixa per poder atraure empreses i retenir talent, una burocràcia que agiliti procediments, reivindicar "l’aigua que ens mereixem", exigir unes infraestructures modernes que "ens connectin amb Espanya i la resta d’Europa", una aposta ben decidida per l’ocupació tecnològica "que ens ha portat a liderar la creació d’ocupació en aquest sector" i l’exigència del model de finançament.
«Demanem que no hi hagi espanyols de primera o de segona en funció d’on visquin»
JuanFran Pérez Llorca
president de la Generalitat Valenciana
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