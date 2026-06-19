Els reptes del segle XXI
El Rei enalteix el Mediterrani com un espai amb vocació de "diàleg"
Felip VI elogia el "periodisme pròxim" del grup Prensa Ibérica, que "escolta" i "projecta" les preocupacions dels ciutadans
Pilar Santos
Felip VI va participar ahir en la tercera edició del Fòrum del Mediterrani. El cap d’Estat va remarcar l’esforç de buscar "una mirada conjunta i profunda" per "escoltar realitats diverses" i treballar amb l’objectiu de donar-hi resposta. En el discurs a l’auditori del CosmoCaixa, el Rei va començar amb unes paraules en català: "Gràcies per donar-me aquesta nova oportunitat de venir a Barcelona per parlar d’un tema tan estimat i tan proper a la seva història, a la seva cultura i al seu futur com és el Mediterrani. Una ocasió que em permet conèixer aquesta seu del CosmoCaixa i endinsar-m’hi. ¡Felicitats!".
Felip VI va recordar les dues edicions anteriors, celebrades a València i Màlaga, unes ciutats que, sumades a la d’aquest any, Barcelona, va apuntar, són tres "ports mil·lenaris". "No semblen destinacions triades a l’atzar. [...] Han contribuït a fer del Mediterrani aquell mar la visió del qual, com deia Joan Maragall, ‘ens fa el cor més gran’", va afirmar . Felip VI va reivindicar la vocació d’entesa i de "diàleg" del Mediterrani davant els reptes del segle XXI, entre els quals va citar la revolució tecnològica, el canvi climàtic, la gestió de l’aigua, la mobilitat, la competitivitat, l’energia i l’accés a l’habitatge.
"Barcelona representa el moment de traslladar aquella visió i aquella connexió al terreny de l’acció. Compromisos amb l’estabilitat, en un context internacional que exigeix preservar els espais de diàleg, enfortir la cooperació i reforçar la confiança en les nostres institucions. [...] I, sobretot, compromisos amb les persones, que han de continuar ocupant el centre de qualsevol estratègia de desenvolupament i de qualsevol decisió pública o privada", va afegir el Rei.
Felip VI va considerar especialment útil el diàleg entre institucions, universitats, empresaris i ciutadania que es dona en aquests debats per conèixer "els interessos i expectatives individuals", alhora que es reconeix la "interdependència" de tots i entre tots. "La fortalesa d’aquest fòrum resideix precisament en això, en la capacitat per reunir mirades diferents i escoltar realitats diverses", va indicar. Es dona, va seguir, la combinació perfecta entre el "coneixement expert" i l’"experiència viscuda", i això es converteix "en un exercici de responsabilitat compartida".
Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, va ser l’encarregat de donar la benvinguda al Monarca, a qui va agrair la seva participació. "Representa un estímul i al mateix temps una confirmació de la rellevància que aquest fòrum ha adquirit des que va néixer", va assenyalar Moll abans de recordar que aquest grup de comunicació compta amb 10 capçaleres en l’espai mediterrani. "Com a grup editorial entenem que la nostra responsabilitat va més enllà d’informar. També consisteix a contribuir a la cohesió dels territoris, afavorir l’intercanvi de coneixement i promoure aquells debats que resulten essencials per al progrés col·lectiu", va afirmar el conseller delegat. I es fa, segons va remarcar, no només els dies que duren els fòrums sinó al llarg de tot l’any, en els consells territorials impulsats pels diaris.
En el discurs, el Monarca va elogiar la tasca periodística de Prensa Ibérica, que compta amb un total de 25 diaris, cosa que el fa el principal grup de comunicació d’informació regional i local a Espanya. "La trajectòria de Prensa Ibérica i de les seves capçaleres mediterrànies remarca el valor d’un periodisme pròxim al territori, capaç d’escoltar, connectar i projectar les preocupacions dels ciutadans cap a una conversa comuna", va afirmar Felip VI. Sensible a la importància del periodisme, es va referir als desafiaments en aquest àmbit, en què "la complexitat" de la realitat i "la velocitat de la informació" requereixen una feina ben feta. "Permeteu-me que us animi a tirar endavant i a perseverar, perquè només es poden derivar coses bones de l’escolta i el diàleg, de la cooperació i la recerca honesta d’un bé compartit", va dir.
La "prova de mar"
El Rei havia començat l’al·locució amb una referència marinera i la va acabar amb una altra. "En la construcció d’un vaixell arriba sempre un moment decisiu: l’anomenada prova de mar. I vosaltres, amb aquestes tres edicions del fòrum, l’heu superada amb escreix. El vaixell navega. I navega bé. Us desitjo bon vent i mà ferma al timó", va indicar per acomiadar-se de l’auditori.
Felip VI es va quedar a escoltar la conferència posterior a la seva intervenció, de Marc Palahí, CEO de la Circular Bioeconomy Alliance, una organització internacional creada pel rei Carles III d’Anglaterra el 2020 per accelerar la transició i deixar els recursos fòssils. Palahí, que manté una relació d’amistat amb el monarca britànic, va reivindicar "un nou paradigma" econòmic i social perquè "tots els sectors" treballin "en aliança amb la natura".
Després d’aquesta xerrada, hi va haver una aturada per menjar alguna cosa de pressa en un dels jardins del CosmoCaixa. El Rei també s’hi va afegir. Es comentava en un dels grupets amb el cap d’Estat que el pròxim port que acollirà el Fòrum del Mediterrani serà Palma. Tot i que al seu equip no van voler avançar esdeveniments, les paraules del Rei van deixar en l’aire la impressió que no li importaria embarcar-se, també, en aquesta quarta travessia mediterrània.
«La fortalesa d’aquest fòrum rau en la capacitat per reunir mirades diferents»
«Gràcies per donar-me aquesta nova oportunitat de venir a Barcelona»
FELIP VI
REI D’ESPANYA
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