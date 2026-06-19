Viatge reial
El Rei es reunirà amb Sheinbaum a Mèxic abans d’anar al Mundial
La trobada tancarà la crisi que va portar Felip VI a citar els "abusos" de la conquesta
Pilar Santos
La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va dir dimarts que era "probable" que es produís una reunió amb el Rei a Ciutat de Mèxic quan el Monarca viatgés a veure la selecció espanyola de futbol al Mundial. La Zarzuela ho va anunciar oficialment aquest dijous.
La direcció de l’Estat va emetre un comunicat per informar que Felip VI farà una escala dijous que ve, dia 25, a la capital del país nord-americà "per atendre la invitació de la presidenta Claudia Sheinbaum i mantenir una trobada bilateral al Palau Nacional". Una vegada acabi la reunió, el Monarca prosseguirà el viatge a Guadalajara per veure el partit de la selecció espanyola de futbol contra l’Uruguai.
Segons el comunicat de la Zarzuela, Felip VI estarà acompanyat pel ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i la ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Milagros Tolón. La Casa del Rei assenyala en la nota que "aquest viatge s’emmarca en un context d’intensificació de les relacions bilaterals", tot i que la conjuntura ha sigut de crisi diplomàtica durant anys. S’ha de recordar que, el setembre del 2024, Sheinbaum no va convidar a la seva presa de possessió Felip VI com és tradicional. El Monarca ha assistit, com a Príncep d’Astúries i Rei, a més de 90 cerimònies de relleu en països d’Iberoamèrica. En resposta a aquest gest, el Govern de Pedro Sánchez no va enviar cap representant a la presa de possessió de la dirigent mexicana "per la inacceptable exclusió" del cap de l’Estat espanyol.
Acostament progressiu
Andrés Manuel López Obrador, antecessor de Sheinbaum com a mandatari mexicà, va exigir en diverses ocasions a Espanya que demanés perdó pels abusos durant la conquesta d’Amèrica. López Obrador va remetre al Rei una carta en la qual reclamava que "l’Estat espanyol admetés la seva responsabilitat històrica" per les ofenses comeses i "oferís les disculpes o rescabalaments polítics que convinguessin".
Les relacions entre Mèxic i Espanya van començar a millorar a mitjans de març d’aquest any, quan el Rei, de manera sorprenent i sense convocar la premsa, va gravar amb el seu equip d’imatge unes declaracions a Madrid en una exposició d’art sobre Mèxic. En aquestes declaracions, el Monarca va dir que en la conquesta hi va haver "molt abús". EL PERIÓDICO va revelar que aquest gest havia arribat després que Sheinbaum hagués enviat dies abans una carta a la Zarzuela (i una altra a Pedro Sánchez) per convidar-lo a acudir al partit entre Espanya i l’Uruguai a Guadalajara. Felip VI també va voler respondre amb discreció a aquesta missiva de la presidenta mexicana per anar rebaixant la tensió entre els dos.
La dirigent nord-americana va enviar la carta després de l’operació militar que havia acabat, el 22 de febrer, amb la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, àlies el Mencho, el narcotraficant més buscat del país. La por del Govern mexicà era que aquest episodi impactés en la imatge del país i descoratgés la presència d’autoritats estrangeres.
Al cap d’unes setmanes, a l’abril, Sheinbaum va viatjar a Barcelona per a una cimera de dirigents progressistes i es va veure amb Sánchez. I recentment han estat visitant el país el vicepresident i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, i el titular d’Exteriors, José Manuel Albares. Tots dos es van veure amb Sheinbaum.
El viatge d’Ayuso
La que no es va veure amb la presidenta de Mèxic malgrat que va ser allà diverses jornades va ser Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid. Les pulles creuades entre totes dues van ser moltes i durant diverses jornades després que Ayuso assistís a la capital mexicana a un homenatge a Hernán Cortés, explorador espanyol que va colonitzar bona part del que avui és el país nord-americà.
.Finalment, la presidenta madrilenya va tornar a Espanya abans del previst. El Govern autonòmic va acusar el de Sheinbaum de "boicotejar" la gala dels premis Platino als quals acudiria Ayuso.
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