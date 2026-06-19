Setge judicial
Sánchez justifica l’expresident: "Tots rebem regals"
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, manté la seva confiança en la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero i fins i tot ha traslladat la seva "solidaritat i empatia" a les seves filles i la seva família després de la decisió del jutge d’imputar-les en la investigació del cas Plus Ultra. Així doncs, en declaracions als mitjans després d’arribar ahir a Brussel·les per participar en la reunió del Consell Europeu, el cap de l’Executiu es va doblegar al comunicat emès per l’expresident després de la seva declaració davant el jutge per mostrar el seu desig que "tot es pugui aclarir i proclamar el que ell defensa i que és la seva innocència".
El cap de l’Executiu va parlar ahir amb Zapatero i va assegurar que està "tranquil" i que continuarà donant explicacions. Sobre les joies confiscades al seu despatx i taxades en 1,3 milions d’euros, va argumentar que tots els presidents reben regals de mandataris d’altres països "en reconeixement i amistat" amb Espanya. "Tots rebem regals", va assegurar, per diferenciar tot seguit que "l’Espanya del 2007 no és la del 2026". Es va recolzar així en el fet que, com s’ha traslladat des de l’entorn de l’expresident, les joies serien un regal per part de l’Aràbia Saudita en un viatge a Espanya del ja mort rei Abdullah bin Abdulaziz.
La data dels regals és important per part de la defensa per acreditar la prescripció de les conductes de contraban i frau a Hisenda que el magistrat atribueix a Zapatero. "Afortunadament, s’ha legislat i regulat", va apuntar Sánchez a continuació per fer una crida a "esperar a veure els seus aclariments referent a això.
Des de l’entorn de Rodríguez Zapatero van explicar a EL PERIÓDICO que els collars, anells i polseres de més valor a l’aixovar trobat Zapatero mai van ser taxats per ell ni per la seva família, per la qual cosa desconeixien quin valor podien tenir. Assumeixen que aquest tipus de regals respon a uns temps diferent i a uns usos socials molt diferents, que circumscriuen a la cultura saudita.
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