La UE exhibeix unitat en el seu suport a Ucraïna per primer cop en mesos: "S’han guanyat el lloc"
Els líders europeus celebren a Brussel·les l’obertura de negociacions d’adhesió amb la presència de Zelenski en la cimera, després del final del bloqueig hongarès
Beatriz Ríos
Els líders de la Unió Europea van celebrar ahir l’obertura de les negociacions d’adhesió amb Ucraïna, amb la presència del president del país, Volodímir Zelenski, i van fer una crida a aprofitar l’"ímpetu" polític amb els avenços al front de batalla, l’obertura de negociacions d’adhesió i el suport dels Estats Units després del G7. La imatge va contrastar amb la d’anteriors ocasions. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, flanquejat pels presidents del Consell Europeu, António Costa, i de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, somrients, triomfants. Gairebé com en una tornada de la victòria, Zelenski va venir a Brussel·les a celebrar l’obertura de les negociacions d’adhesió dilluns passat.
"És un gran moment per a Ucraïna i els ucraïnesos", va dir el president a l’arribar a la cimera. "Es tracta d’un pas molt important cap a l’ampliació de la Unió Europea i la plena adhesió d’Ucraïna", va afegir Costa, que va destacar l’important impuls que suposen el suport del G7 i, per primera vegada des de fa mesos, dels Vint-i-set.
La derrota de Viktor Orbán en les eleccions celebrades l’abril passat a Hongria i l’arribada de Péter Magyar han permès un acostament amb Kíiv. Aquest acostament ha fet que Budapest aixequi el veto a les negociacions amb Ucraïna que van arrencar dilluns passat. Previsiblement, també permetran el primer comunicat a Vint-i-set.
Aquesta serà, previsiblement, la primera cimera des del desembre del 2024 en què els Vint-i-set tinguin una postura ferma i comuna de suport a Ucraïna. En la seva primera cimera com a primer ministre d’Hongria, Magyar es va comprometre a no torpedinar la feina del Consell Europeu "per motius domèstics o partidistes". L’empenta és profundament simbòlica en un moment en què els avenços en el camp de batalla han fet que Kíiv es guanyi també el respecte dels Estats Units. Una mostra és el comunicat firmat pels líders del G7 que destacava el "suport sense fissures" dels països més poderosos del món.
"Ucraïna està lluitant per la pau a Europa", va assenyalar el primer ministre letó, Andris Kulbergs, que també s’estrenava en aquesta cimera. "S’han guanyat el lloc a la UE i a l’OTAN", va afegir. Un missatge del qual es van fer ressò bona part dels líders bàltics. També el president lituà, Ginatas Nausedas, que va fer una crida a avançar en les negociacions aquest estiu i que tant Ucraïna com Moldàvia siguin estats membres de la UE "al més aviat possible".
Però tot i que el suport polític és innegable, no tots els països estan d’acord amb el fet de prémer l’accelerador. "Tots sabem que això portarà temps, però és necessari fer els primers passos", va opinar el canceller alemany, Friedrich Merz.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
- El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet