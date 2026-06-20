Apunts polítics de la setmana
Tribunals, joies i urnes
Sánchez defensa sobre les joies de Zapatero que «el 2007 no existia la legislació que avui existeix quant a regals»
Peinado obre nova peça en el cas Begoña Gómez sobre els contractes de Barrabés
May Mariño
Amb crits de joia i aplaudiments. Així acabava el grup socialista aquest dijous la sessió al Congrés després d’aconseguir un ple de victòries legislatives –van tirar endavant tres normes, diversos acords internacionals i esquivat els vetos creuats a dos projectes de llei–. Esclat de felicitat fruit de la tensió acumulada de les hores i dies viscuts en una setmana marcada per les cites als tribunals i els diferents casos de presumpta corrupció que assetgen el PSOE, el Govern i el president del Govern.
El mateix dia en què el jutge José Luis Calama sumava com a investigades a la causa que instrueix contra José Luis Rodríguez Zapatero les seves filles – Laura i Alba– i la seva secretària personal, Gertrudis Alcázar.
El respir a les files socialistes va néixer en el moment en què, després de declarar Zapatero dimecres a l’Audiència Nacional, el jutge no prenia cap mesura cautelar contra ell. No obstant, l’expresident segueix com a imputat perquè en les seves tres hores de declaració «no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat», segons la interlocutòria.
Aquesta fita de la declaració del primer expresident imputat en la recuperada democràcia per set delictes va coincidir amb una sessió de control al Govern al Congrés. El Partit Popular va centrar la crítica en els casos judicials i Pedro Sánchez, al qual Alberto Núñez Feijóo va definir com el president «amb més sospites de corrupció de la democràcia espanyola». Res de projecte d’alternança com li va recriminar el cap de l’Executiu, un fet que per a sociòlegs i politòlegs justifica que el PP de Feijóo segueixi en els mateixos 137 diputats que va aconseguir en les últimes eleccions generals. Davant un Vox que, segons les enquestes, creix fins als 60 diputats,27 diputats més respecte a les eleccions del 2023. El caos i el descontentament alimenta solucions com les que ofereix la formació de Santiago Abascal, conclou la politòloga Anna López, autora de «La extrema derecha en Europa».
Les dades actuals donen la necessitat cada vegada més evident que Feijóo, si vol arribar a la Moncloa, ho ha de fer de la mà de Vox. I el Partit Popular va aplanant el camí. No només amb la recuperació dels governs autonòmics de coalició (Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i ja veurem Andalusia) sinó en el camí nacional.
Feijóo admet sense rubor una coalició amb Santiago Abascal refugiant-se, com en el seu dia Sánchez amb Podem i Pablo Iglesias, en el fet que és el que dicten les urnes. S’oblida al president del PP que a l’últim Congrés Nacional del seu partit va insistir en la idea del govern «en solitari». «L’únic govern en coalició que hi ha hagut fins ara no ha funcionat i jo no vull donar al meu país els mateixos espectacles que veiem cada dimarts al Consell de Ministres», va dir no fa ni un any, el juliol del 2025.
A la normalitat de governar amb Vox que s’estén a Génova, també s’assenta la relació PP i Junts. Lluny queda ja quan no volia cap tracte amb el partit independentista i es feien protestes al carrer contra l’amnistia i en la qual es corejava «¡Puigdemont, a presó!». Feijóo anima ara Junts (també al PNB) a fer el pas d’afegir-se a una moció de censura –amb la qual continua amenaçant a l’espera de la sentència condemnatòria del primer cas contra José Luis Ábalos o alguna fita que avali aquest pas polític–.
La sintonia entre Junts i PP també va tenir el seu reflex al Congrés aquesta setmana amb esmenes que en aparença eren diferents però que en el fons buscaven el mateix: pressionar el Govern amb el soroll d’eleccions generals, tot i que alhora amb el temor que es premi el botó que posis les urnes. Precisament, l’encara portaveu d’ERC al Congrés –que podrà repetir com a líder de la formació republicana a Madrid si sap jugar les seves cartes a futur– alertava que cada vegada són més els pactes i votacions conjunts de Junts amb el PP i Vox.
Però les campanes d’avançament electoral no aconsegueix frenar-les Pedro Sánchez per més que insisteixi a arribar al 2027 i treballi en els Pressupostos Generals de l’Estat per al pròxim exercici. És més, va haver d’aclarir des de Brussel·les que es presentaran «els Pressupostos el 2026 i hi haurà eleccions el 2027», tot i que sense puntualitzar el mes de juliol com altres vegades.
El que sí que va aclarir Sánchez per a respir de molts, fins i tot en el seu partit, és que «no hi haurà eleccions conjuntament amb les municipals i amb les autonòmiques». Sánchez, l’únic polític que, com resumia amb ironia un avesat periodista parlamentari aquests dies, creu que ‘horribilis’ significa, en llatí, resistència, està convençut a esgotar els quatre anys de legislatura.
De resistència també parlen alguns cercles pròxims al Govern, però de l’aguant de Zapatero. Hi ha veus que temen que l’expresident decideixi sacrificar-se per salvar les seves filles de manera que tot es torni més incontrolable. En aquest cas, a diferència del que passa amb d’altres com el que incumbeix Begoña Gómez, la Moncloa marca certa distància i evita posicionaments, especialment en el tema de les «maleïdes joies», com ho va descriure el mateix jutge en l’interrogatori.
Tot i que el recolzament més fort arriba de Sánchez. El president concedeix a «José Luis» tot el seu recolzament i «l’empatia i el recolzament del PSOE», davant el tràngol que està vivint ell i la seva família, alhora que insisteix en la presumpció d’innocència i en la «confiança i temps» que va reclamar l’expresident després de prestar declaració, conscient que no només respon davant la justícia, també davant dels que el tenen com a far moral i se senten orfes.
Tal confiança que Sánchez fa seva la versió que les joies van ser un regal de cortesia durant la visita a algun país, malgrat que Zapatero no ha pogut demostrar encara aquest extrem davant el jutge.
A l’espera que el jutge Juan Carlos Peinado tanqui la instrucció, decideixi si pren cautelars contra Begoña Gómez i envia el cas de la dona del president del Govern a judici, la parella que acapara alguns titulars és la d’Isabel Díaz Ayuso. Hisenda xifra en 4,4 milions d’euros la facturació a Quirón Prevención en tres anys des d’empreses investigades d’Alberto González Amador, dins d’aquest cas que avança lentament als tribunals.
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