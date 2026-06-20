Burnham entra al Parlament i es proposa per rellevar Starmer
Lucas Font
Tot just 25.000 votants van determinar amb el seu vot el futur del Partit Laborista i el rumb polític del Regne Unit. L’alcalde de Manchester, Andy Burnham, va aconseguir ahir la victòria en les eleccions anticipades a la circumscripció de Makerfield, un resultat que li va obrir les portes de la Cambra dels Comuns i que permetrà disputar al primer ministre, Keir Starmer, el lideratge del seu partit i el seu càrrec al capdavant del Govern britànic.Només 25.000 votants han determinat amb el seu vot el futur del Partit Laborista i el rumb polític del Regne Unit. L’alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha aconseguit aquest divendres la victòria en les eleccions anticipades en la circumscripció de Makerfield, als suburbis de la ciutat, un resultat que li ha obert les portes de la Cambra dels Comuns i que permetrà disputar al primer ministre, Keir Starmer, el lideratge del seu partit i el seu càrrec al capdavant del Govern britànic.
Burnham va guanyar amb un còmode avantatge sobre els rivals. El candidat laborista va aconseguir 24.927 vots (54,8%), davant els 15.696 (34,5%) del seu principal rival, el candidat del partit ultra Reform UK, Robert Kenyon.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població