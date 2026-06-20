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Burnham entra al Parlament i es proposa per rellevar Starmer

Burnham entra al Parlament i es proposa per rellevar Starmer

Burnham entra al Parlament i es proposa per rellevar Starmer / MARTIN RICKETT / PA WIRE / DPA / EUROPA PRESS

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Lucas Font

Londres

Tot just 25.000 votants van determinar amb el seu vot el futur del Partit Laborista i el rumb polític del Regne Unit. L’alcalde de Manchester, Andy Burnham, va aconseguir ahir la victòria en les eleccions anticipades a la circumscripció de Makerfield, un resultat que li va obrir les portes de la Cambra dels Comuns i que permetrà disputar al primer ministre, Keir Starmer, el lideratge del seu partit i el seu càrrec al capdavant del Govern britànic.Només 25.000 votants han determinat amb el seu vot el futur del Partit Laborista i el rumb polític del Regne Unit. L’alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha aconseguit aquest divendres la victòria en les eleccions anticipades en la circumscripció de Makerfield, als suburbis de la ciutat, un resultat que li ha obert les portes de la Cambra dels Comuns i que permetrà disputar al primer ministre, Keir Starmer, el lideratge del seu partit i el seu càrrec al capdavant del Govern britànic.

Burnham va guanyar amb un còmode avantatge sobre els rivals. El candidat laborista va aconseguir 24.927 vots (54,8%), davant els 15.696 (34,5%) del seu principal rival, el candidat del partit ultra Reform UK, Robert Kenyon.

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