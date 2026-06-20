Els pastissers auguren una bona venda de coques per Sant Joan: "La gent s'emporta més d'una"
Una coca familiar tindrà un cost de 20 euros i les de fruita confitada, de crema i farcides segueixen al podi
Albert Segura (ACN)
El Gremi de Pastisseria de Barcelona augura una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques, seguint la tradició d'una de les festes més nostrades a casa nostra. Les de fruita confitada segueixen sent les reines de la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també són de les que més se'n demanen aquests dies als establiments d'arreu del país. Enguany, els preus han pujat un pèl, al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. No obstant això, els preus per una coca familiar per a quatre o sis persones rondarà els 20 euros, i s'estima que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg de la nit.
Els pastissers ja fa dies que treballen a ple rendiment als obradors per preparar una de les menges més preuades de l'inici de l'estiu a casa nostra, que mariden a la perfecció amb cava i petards. "Les coques artesanes es fan d'una en una, el procés és lent", detalla el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre.
La llarga fermentació i l'ús d'ingredients de qualitat són la clau, destaca, un fet que diferencia les seves coques de les que es poden trobar als lineals de supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, cosa que no tenen els productes dels obradors artesans. Tot i la llarga varietat de productes que es poden trobar en alguns establiments, segueixen havent-hi unes predileccions inalterables al pas del temps.
"La coca que més es ven o que la gent més demana és la coca amb tires de crema per sobre i amb cirera confitada, és la coca tradicional, aquesta coca que és melosa perquè porta aquesta crema feta amb una bona infusió de canyella i llimona o bé amb vainilla", detalla Zaguirre.
La segueixen coques com la de llardons, cruixent, i que, diu Zaguirre, "és una de les coques que millor va per prendre amb una bona copa de cava". Juntament amb aquestes, les farcides de nata i trufa també fan les delícies dels més llaminers.
Preus lleugerament a l'alça
Zaguirre admet que els pastissers ja s'han acostumat a l'impacte que les diverses crisis i la situació geopolítica té en els ingredients que fan servir, com ara els pinyons. Enguany aquesta situació ve derivada de la guerra a l'Iran, que comportarà un lleuger augment de preus, poc apreciable, però, per a la butxaca del client.
"Aquest any el pinyó és el que, com sempre, està una miqueta pujadet, però per part del Gremi Pastisseria de Barcelona, l'augment de preus estarà tot al voltant de la pujada de l'IPC, al voltant del 3%", detalla.
Així, estima que una coca per a quatre o sis persones tindrà un preu que rondarà els 20 euros: "La gent s'emporta més d'una coca", afegeix, donat que, conclou Zaguirre, el vespre de la revetlla les postres ocupen un moment important de la nit.
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