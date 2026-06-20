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Partit Popular

Feijóo assegura que impedir la moció per demanar eleccions és «la degradació màxima del sanchisme»

Feijóo participa aquest dissabte en la Junta Directiva del PP provincial de València

Feijóo participa aquest dissabte en la Junta Directiva del PP provincial de València / Partido Popular

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EFE

Valencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit aquest dissabte que la no admissió per la Mesa del Congrés aquesta setmana d’una moció per demanar al president del Govern que convoqui eleccions ha suposat «la degradació màxima del sanchisme».

«No ens deixen votar en urna i tampoc els diputats al Congrés», ha dit a Sueca (València) durant una reunió de la junta directiva provincial del partit, acompanyat pel president del País Valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, i en presència de més d’un miler de militants.

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Feijóo ha arremès contra Pedro Sánchez per tenir ara por del poder legislatiu, després de tenir-lo abans al poder judicial, per afegir: «Allà ell, atacar els jutges i emmordassar els diputats és impropi d’un govern democràtic». 

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