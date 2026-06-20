Felip VI i la princesa Elionor comparteixen vol
El Rei acompanya la seva filla en un exercici d’instrucció a San Javier
Pilar Santos
Felip VI va acompanyar la princesa Elionor en un vol d’instrucció que va fer en les últimes setmanes en l’Acadèmia General de l’Aire i de l’Espai San Javier (Múrcia). La Casa del Rei va distribuir ahir fotografies i vídeos d’una jornada en què tots dos es van posar als comandaments de dos Pilatus PC 21, amb sengles instructors darrere.Felip VI va acompanyar la princesa Elionor en un vol d’instrucció que la noia va realitzar en les últimes setmanes a l’Acadèmia General de l’Aire i de l’Espai San Javier (Múrcia). La Casa del Rei ha distribuït aquest divendres fotografies i vídeo d’una jornada en què tots dos es van posar als comandaments de dos Pilatus PC 21 amb sengles instructors darrere. La instructora que acompanya la jove és la capità Elena Gutiérrez, que el 2020 es va convertir en la primera dona de l’Exèrcit de l’Aire espanyol a pilotar en solitari un caça Eurofighter. És la mateixa que va instruir la Princesa d’Astúries abans del seu primer vol en solitari.La instructora que acompanya la jove és la capità Elena Gutiérrez, que el 2020 es va convertir en la primera dona de l’Exèrcit de l’Aire espanyol a pilotar en solitari un caça de combat Eurofighter. És la mateixa que va instruir la Princesa d’Astúries abans del seu primer vol en solitari.
En les imatges es veu com Elionor rep el seu pare a peu d’escala del Falcon que el va portar a l’Acadèmia. Després passen a una sala on ella fa un briefing sobre el vol que faran. Se’ls veu a la sala de simulació, amb el Rei als comandaments. Posteriorment es dirigeixen als aparells, on apareix Elionor fent les comprovacions abans de pujar tots dos a les seves respectives aeronaus. Un tercer avió també va participar en l’exercici i és des del qual es va fer el reportatge d’imatge.En les imatges es veu com Elionor rep el seu pare a peu d’escaleta del Falcon que el va portar a l’Acadèmia; després passen a una sala on ella dona un briefing sobre el vol que realitzaran; se’ls veu a la sala de simulació, amb el Rei al capdavant, i posteriorment es dirigeixen als aparells, on apareix Elionor fent algunes comprovacions abans de pujar els dos a les seves respectives aeronaus. Un tercer avió també va participar en l’exercici i és des del qual es va realitzar el reportatge d’imatge.
A l’hora d’aterrar, pare i filla se saluden al costat dels quatre militars que van participar en el vol d’instrucció. Se sent dir a Felip VI: "M’he trobat millor del que esperava"A l’aterrar, pare i filla se saluden al costat dels quatre militars que van participar en el vol d’instrucció i se’l sent dir a Felip VI: "M’he trobat millor del que esperava".
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