Pròxim Orient
L’Iran tanca de nou l’estret d’Ormuz en represàlia per la continuació dels atacs israelians al Líban
L’Exèrcit iranià denuncia que els Estats Units no han complert el primer i fonamental punt dels 14 que componen el memoràndum d’entesa
EP
L’Exèrcit de l’Iran ha anunciat un nou tancament de l’estret d’Ormuz després de denunciar els Estats Units per «flagrant incompliment» dels termes de l’acord preliminar de pau pactat aquesta setmana a l’haver sigut incapaços d’impedir la continuació de l’ofensiva israeliana al Líban.
En un comunicat recollit per la radiotelevisió oficial iraniana, IRIB, el Comandament Militar Conjunt de l’Exèrcit denuncia que els Estats Units no han complert el primer i fonamental punt dels 14 que componen el memoràndumd’entesa: garantir el cessament de les operacions israelianes al Líban, on els bombardejos israelians (segons l’Exèrcit israelià en resposta a atacs de Hezbol·là) han matat més de mig centenar de persones en 24 hores.
Així doncs, en resposta a «la implacable i contínua violació de l’alto el foc per part del règim sionista al sud del Líban», així com «al brutal assassinat i desplaçament de centenars de milers de persones oprimides d’aquesta terra» i després de la «negativa de les forces d’ocupació sionistes a retirar-se dels territoris del sud del Líban» (tal com va assegurar divendres el ministre de defensa israelià, Israel Katz) «s’anuncia per la present que l’estret d’Ormuz quedarà tancat al trànsit marítim».
L’Iran ha vinculat des d’un primer moment el resultat de les negociacions al cessament immediat de les operacions militars israelianes al sud del Líban, parcialment envaït per Israel amb motiu de la guerra de l’Iran.
Des d’aleshores, els militars israelians han avançat per la regió enmig de cruents enfrontaments amb les milícies del partit xiïta Hezbol·là, aliat estratègic de Teheran, i bombardejos contra desenes de localitats libaneses. Divendres, el Ministeri de Salut libanès va informar de 49 morts, i la xifra provisional d’aquest dissabte xifra els morts en almenys 17, entre ells un militar.
De fet, el mateix Exèrcit del Líban ha assenyalat Israel com a responsable d’un esforç per sabotejar l’acostament entre Washington i Teheran. «S’ha tornat evident que la continuació de les agressions israelianes busca obstaculitzar qualsevol solució que permeti restablir l’estabilitat al Líban», ha denunciat l’Exèrcit libanès en un comunicat.
Enmig de la primera gran crisi del preacord, en principi s’ha de celebrar a Suïssa a partir d’aquesta nit una trobada entre l’enviat especial del president nord-americà Donald Trump, Steve Witkoff, i una delegació iraniana presumiblement encapçalada pel ministre d’Exteriors, Abbas Araqchi. No obstant, aquest pla ara mateix es troba en l’aire després del tancament anunciat per l’Exèrcit iranià.
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