Jordi Aragonès liderarà la llista d’Aliança Catalana a Barcelona
Quim Bertomeu
Aliança Catalana ja té candidat per a les eleccions municipals a Barcelona. Es tracta de Jordi Aragonès (Pineda de Mar, 1993), membre del nucli dur del partit i considerat un dels ideòlegs de la formació d’extrema dreta que lidera Sílvia Orriols. La seva candidatura va ser presentada per la mateixa Orriols ahir davant 200 persones en un acte al Born de Barcelona.Aliança Catalana ja té candidat per a les eleccions municipals a Barcelona. Es tracta de Jordi Aragonès (Pineda de Mar, 1993), membre del nucli dur del partit i considerat un dels ideòlegs de la formació d’extrema dreta que lidera Sílvia Orriols. La seva candidatura ha sigut presentada per la mateixa Orriols aquest divendres davant 200 persones en un acte a El Born de Barcelona, el jaciment que des de fa temps s’ha convertit en un lloc icònic per a l’independentisme.
En la seva presentació en societat, Aragonès va desplegar el seu discurs antiimmigració en què responsabilitza els migrants dels problemes de la ciutat, com ara la inseguretat i la dificultat per accedir a l’habitatge. Les seves propostes sempre han tingut un nexe comú: la necessitat de combatre una "immigració descontrolada i inassumible". Les solucions del seu partit, va recalcar, no estaran pensades per a tothom. "Venim a solucionar els problemes de l’habitatge dels catalans, no de tot el tercer món que hi ha a la ciutat", va dir.En la seva presentació en societat, Aragonès ha desplegat el seu discurs antiimmigració responsabilitzant els migrants dels grans problemes de la ciutat, com la inseguretat i la dificultat per accedir a la vivenda. Les seves propostes sempre han tingut un nexe comú, que és la necessitat de combatre una "immigració descontrolada i inassumible". I les solucions del seu partit, ha recalcat, no estaran pensades per a tothom. "Venim a solucionar els problemes de la vivenda dels catalans, no de tot el tercer món que hi ha a la ciutat", ha dit.
L’altre gran eix del seu discurs va ser la defensa de la independència i la restitució de l’"Estat català". Es va remuntar als temps del califat de Còrdova (segle X-XI) per defensar la necessitat d’una Barcelona que reconnecti amb "el seu destí fundacional, que és dirigir la catalanitat arreu del món". "Serem el partit català de Barcelona, la Barcelona catalana. Barcelona ha de ser l’escut i l’espasa d’una Europa civilitzada, lliure i pròspera", va concloure.
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