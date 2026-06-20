CAS BEGOÑA GÓMEZ
El jutge Peinado retira el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans del judici
El magistrat acorda també «la prohibició de sortida del territori nacional havent d’oficiar-se a tots els llocs fronterers i aeroports civils i militars, perquè s’eviti incomplir amb aquesta obligació»
Tono Calleja Flórez
El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit retirar el passaport a la dona del president del Govern, Begoña Gómez, i a la seva assistent a la Moncloa, María Cristina Álvarez, com a mesura cautelar abans del judici que se celebrarà davant un jurat, segons especifica en una interlocutòria del 20 de juny, a la qual ha tingut accés aquesta redacció.
De manera literal, el magistrat dicta la retirada «dels passaports que poguessin disposar, qualsevol de les nacionalitats a què pertanyin, tant de caràcter ordinari com de caràcter diplomàtic, amb prohibició expressa d’expedir-ne un de nou».
Així mateix, l’instructor acorda «la prohibició de sortida del territori nacional havent d’oficiar-se a tots els llocs fronterers i aeroports civils i militars, perquè s’eviti incomplir amb aquesta obligació».
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