L’alto el foc al Líban reactiva les negociacions entre els EUA i l’Iran a Suïssa
Tot i que els atacs entre Israel i Hezbol·là van continuar després de l’entrada en vigor de la treva, l’anunci dona oxigen al procés de pau / La reunió cancel·lada ahir es reprendrà els pròxims dies
Andrea López-Tomàs
L’optimisme de fa uns dies es va dissipar ahir. Les bombes israelianes que queien sobre territori libanès no auguraven un present de pau a l’Orient Mitjà. Ahir estava prevista a Suïssa la primera reunió entre els Estats Units, l’Iran i els mediadors Qatar i el Pakistan del procés que ha de conduir a un acord de pau definitiu, però el Govern de Berna va confirmar que la trobada es cancel·lava. Al Líban, els bombardejos israelians van caure al sud i a l’est del país i van deixar almenys 47 morts, majoritàriament famílies, incloses criatures. L’anunci d’un alto el foc entre Israel i Hezbol·là a primera hora de la tarda va aclarir l’ombrívol horitzó, però podria ser un miratge, perquè es van registrar atacs de Tel-Aviv després de l’inici de la treva.L’optimisme de fa uns dies s’ha dissipat durant unes hores aquest divendres. Les bombes israelianes que que queien a primera hora sobre terra libanesa no auguraven un imminent present de pau al Pròxim Orient. Aquest divendres estava prevista a Suïssa la primera reunió entre els Estats Units, l’Iran, i els mediadors Qatar i el Pakistan, del procés que ha de conduir a un acord de pau definitiu, però el Govern de Berna va confirmar que la trobada es cancel·lava. Al Líban, els bombardejos israelians van arribar al sud i l’est del país i van deixar almenys 47 morts, majoritàriament famílies, incloent-hi nens. L’anunci d’un alto el foc entre Israel i Hezbol·là a primera hora de la tarda ha aclarit l’ombrívol horitzó, però podria ser un miratge perquè s’han registrat atacs de Tel Aviv després de l’inici de la treva.
Un diplomàtic nord-americà familiaritzat amb les converses va declarar ahir a la CNN que els contactes es van cancel·lar perquè Teheran exigia primer una garantia que el conflicte en curs al Líban entre Israel i Hezbol·là, amb el suport de l’Iran, tindria final. "Els iranians han demanat garanties que les hostilitats al Líban cessaran, tal com s’estipula en l’acord signat", va dir. Dimecres passat, Washington i Teheran van signar un memoràndum d’entesa que estableix un termini de 60 dies per arribar a un acord final sobre qüestions delicades, com el programa nuclear iranià.Un diplomàtic nord-americà familiaritzat amb les converses va declarar aquest divendres a la CNN que els contactes es van cancel·lar perquè Teheran exigia primer una garantia que el conflicte en curs al Líban entre Israel i Hezbol·là, recolzat per l’Iran, tindria final. "Els iranians han demanat garanties que les hostilitats al Líban cessaran, tal com s’estipula en l’acord firmat", va dir, afegint que "els mediadors estan treballant actualment per resoldre el problema". Dimecres tant Washington com Teheran van firmar el memoràndum d’entesa posant en marxa un termini de 60 dies durant el qual els dos països haurien d’arribar a un acord final sobre qüestions delicades i complexes, com el programa nuclear iranià.
Vance no va viatjar
La font del problema es trobava en aquest mateix text, que defensava el compromís amb la integritat territorial del Líban. Des del reinici dels combats el 2 de març passat, les tropes israelianes van continuar avançant sobre territori libanès, conquerint cada vegada més zones. L’Iran va exigir que Israel es retiri en virtut de l’acord, condició que Israel ja va rebutjar. Tel-Aviv va defensar la seva voluntat de continuar ocupant el sud del Líban en el que va autodenominar una zona de seguretat. La negativa israeliana es va traduir en desenes de morts en una intensificació de la campanya de bombardejos contra la ciutat del sud de Nabatieh a hores de l’inici de les converses a la ciutat suïssa de Bürgenstock.La font del problema es trobava en aquest mateix text que defensava el compromís amb la integritat territorial del Líban. Des del reinici dels combats el 2 de març passat, les tropes israelianes han continuat avançant sobre territori libanès, conquerint cada vegada més zones. L’Iran ha exigit que Israel es retiri en virtut de l’acord, condició que Israel ja ha rebutjat. Tel Aviv ha defensat la seva voluntat de continuar ocupant el sud del Líban en el que ha autodenominat una zona de seguretat. La negativa israeliana es va traduir en desenes de morts en una intensificació de la campanya de bombardejos contra la ciutat del sud de Nabatiye a tot just hores de l’inici de les converses a la ciutat suïssa de Bürgenstock.
Mentre milers de libanesos s’esllanguien sota les bombes, un portaveu de la Casa Blanca va confirmar que el vicepresident J. D. Vance no partiria dijous a la nit per a les converses. "Com va dir el vicepresident en la seva conferència de premsa, els plans per a les pròximes converses tècniques amb l’Iran encara no s’han finalitzat, i la delegació nord-americana està preparada per partir en la primera oportunitat disponible", va explicar en un comunicat. "Però la logística d’aquestes negociacions mai ha sigut senzilla ni predictible", va afegir. "Esperem començar les converses tècniques al més aviat possible".Mentre milers de libanesos s’esllanguien sota les bombes que il·luminaven la nit, un portaveu de la Casa Blanca va confirmar que el vicepresident JD Vance no partiria dijous a la nit per a les converses tal com estava previst. "Com va dir el vicepresident en la seva conferència de premsa, els plans per a les pròximes converses tècniques amb l’Iran encara no s’han finalitzat, i la delegació nord-americana està preparada per partir en la primera oportunitat disponible", va explicar en un comunicat. "Però la logística d’aquestes negociacions mai ha sigut senzilla ni predictible", va afegir. "Esperem començar les converses tècniques al més aviat possible".
Un altre comunicat emès a última hora de dijous, atribuït al líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei, deia que ell va autoritzar el memoràndum d’entesa, però que les futures negociacions directes amb els Estats Units "no significaran acceptar el punt de vista de l’enemic". Teheran va defensar el final de l’ofensiva militar israeliana sobre el Líban com una de les seves condicions per arribar a un acord de pau amb Washington. Els líders israelians ja van expressar la seva voluntat de continuar atacant el país dels cedres, i Hezbol·là va continuar responent. Ahir, la tripulació d’un tanc de l’Exèrcit israelià composta per quatre persones, inclòs el cap de batalló, va ser assassinada per la milícia libanesa al sud del país.Un altre comunicat emès a última hora de dijous, atribuït al líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Mojtabà Khamenei, deia que ell havia autoritzat el memoràndum d’entesa, però que les futures negociacions directes amb els Estats Units "no significaran acceptar el punt de vista de l’enemic". Teheran va defensar el final de l’ofensiva militar israeliana sobre el Líban com una de les seves condicions per arribar a un acord de pau amb Washington, però els líders israelians ja van expressar la seva voluntat de continuar atacant el país dels cedres, i Hezbol·là va continuar responent. Aquest divendres la tripulació d’un tanc de l’Exèrcit israelià composta per quatre persones, inclòs el cap de batalló, ha sigut assassinada per la milícia libanesa al sud del país.
Israel es mantindrà al Líban "el temps que sigui necessari", va declarar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que va afegir que el seu país farà que Hezbol·là "pagui un preu molt alt" després de l’anunci d’aquestes morts. Es tracta de l’atac més letal d’aquesta ofensiva israeliana, en la qual han perdut la vida més d’una trentena de reclutes. "Israel no tolerarà cap atac contra els nostres soldats ni contra el nostre territori", va afegir Netanyahu. El ministre de Finances, Bezalel Smotrich, va exigir a X que "s’obrin les portes de l’infern": "és necessari que el foc parli". "Si després de la mort dels soldats els suburbis del sud de Beirut continuen intactes, és un fracàs directe del primer ministre i del ministre de Defensa", va declarar el líder nacionalista de l’oposició, Avigdor Lieberman.Israel es mantindrà al Líban "el temps que sigui necessari", va declarar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, afegint que el seu país farà que Hezbol·là "pagui un preu molt alt" després de l’anunci d’aquestes morts. Es tracta de l’atac més letal d’aquesta ofensiva israeliana en la qual han perdut la vida més d’una trentena de reclutes. "Israel no tolerarà cap atac contra els nostres soldats ni contra el nostre territori", va afegir Netanyahu. El ministre de Finances, el colon ultradretà Bezalel Smotrich, va exigir a X que "s’obrin les portes de l’infern": "és necessari que el foc parli". "Si després de la mort dels soldats els suburbis del sud de Beirut continuen dempeus, és un fracàs directe del primer ministre i del ministre de Defensa", va declarar el líder nacionalista de l’oposició, Avigdor Lieberman.
Resposta militar
En canvi, el Govern de Netanyahu va accedir a un alto el foc al Líban. Així ho va confirmar una font oficial nord-americana a l’agència Reuters. "Entenem que, després de l’intercanvi de trets ocorregut avui ben d’hora, Israel i Hezbol·là es troben ara en un alto el foc", va dir, i va afegir que els negociadors dels Estats Units i Qatar van elaborar l’acord amb l’ajuda de l’Iran. Un alt funcionari israelià va confirmar que la treva es va assolir i que ja està en vigor. "Si Hezbol·là ataca, Israel respondrà. Continuarem frustrant les amenaces contra Israel", va afegir, i va assenyalar que Israel mantindrà les seves forces al sud del Líban.En canvi, el Govern de Netanyahu ha accedit a un alto el foc al Líban. Així ho ha confirmat una font oficial nord-americana a l’agència Reuters. "Entenem que, després de l ’intercanvi de trets ocorregut avui aviat, Israel i Hezbol·là es troben ara en un alto el foc", ha dit, alhora que ha afegit que els negociadors dels Estats Units i Qatar van elaborar l’acord amb l’ajuda de l’Iran. Un alt funcionari israelià ha confirmat que la treva s’ha assolit i que ja està en vigor. "Si Hezbol·là ataca, Israel respondrà. Continuarem frustrant les amenaces contra Israel", ha afegit, assenyalant que Israel mantindrà les seves forces al sud del Líban.
Netanyahu va donar la seva "aprovació total" a la represa de l’alto el foc al Líban, segons va dir un funcionari nord-americà al periodista d’Axios Barak Ravid. "Respectarem l’alto el foc si Israel el respecta", va declarar al mitjà Al Arabiya el diputat de Hezbol·là, Ibrahim Mouassoui, que va afegir que el grup "es reserva el dret a respondre" a qualsevol atac israelià. No obstant, la situació és una altra. El sud del Líban continuava sent objectiu dels atacs israelians una hora més tard que entrés en vigor la treva. Els drons, el foc d’artilleria i els bombardejos van continuar arrasant aquesta zona del país dels cedres sotmesa a la violència israeliana des de fa gairebé tres anys.Netanyahu ha donat la seva "aprovació total" a la represa de l’alto el foc al Líban, segons ha declarat un funcionari nord-americà al periodista d ’Axios, Barak Ravid. "Respectarem l’alto el foc si Israel el respecta", ha declarat al mitjà Al Arabiya el diputat de Hezbol·là, Ibrahim Mouassoui, afegint que el grup "es reserva el dret a respondre" a qualsevol atac israelià. Sobre el terreny, no obstant, la situació és una altra. El sud del Líban continua sent objectiu dels atacs israelians una hora més tard que entrés en vigor la treva. Els drons, el foc d’artilleria i els bombardejos han continuat arrasant aquesta zona del país dels cedres sotmesa a la violència israeliana des de fa gairebé tres anys.
"Llibertat d’acció"
Després de l’anunci de la treva, el Ministeri d’Afers Estrangers iranià es va pronunciar confirmant l’ajornament de la reunió prevista per a ahir a Suïssa i anunciant que s’estan preparant plans per celebrar converses en els pròxims dies. També va afegir que el memoràndum d’entesa amb els Estats Units per posar fi a la guerra ja es va signar digitalment, de manera que la reunió a Suïssa ja no era urgent.
El portaveu del ministeri, Esmaeil Baghaei, va insistir que les negociacions per a un acord final dependran de l’inici i l’aplicació continuada dels termes específics descrits en el memoràndum. Mentrestant, el portaveu castrense israelià, el general de brigada Effie Defrin, va afirmar que les seves tropes tenen "plena llibertat d’acció" per actuar contra qualsevol amenaça al sud del Líban.Després de l’anunci de la treva, el Ministeri d’Afers Estrangers iranià s’ha pronunciat confirmant l’ajornament de la reunió prevista per divendres a Suïssa, i anunciant que s’estan preparant plans per celebrar converses en els pròxims dies. També ha afegit que el memoràndum d’entesa amb els Estats Units per posar fi a la guerra ja s’havia firmat digitalment, per la qual cosa la reunió a Suïssa ja no era urgent. El portaveu del ministeri, Esmaeil Baghaei, ha insistit que les negociacions per a un acord final dependran de l’inici i l’aplicació continuada dels termes específics descrits al memoràndum. Mentrestant, la portaveu castrense israelià, la general de brigada Effie Defrin, ha afirmat que les seves tropes tenen "plena llibertat d’acció" per actuar contra qualsevol amenaça al sud del Líban.
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