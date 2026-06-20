L’amic de Zapatero va comprar un habitatge de l’expresident i la seva dona
Els àudios de l’interrogatori del jutge mostren els seus dubtes sobre les explicacions que va donar l’excap del Govern respecte a l’‘offshore’ a Dubai
Ana Cabanillas
Els àudios de l’interrogatori del jutge José Luis Calama a José Luis Rodríguez Zapatero revelen dades desconegudes de la relació entre l’expresident socialista i Julio Martínez Martínez, que, segons els investigadors, seria el seu testaferro en la presumpta xarxa de tràfic d’influències per aconseguir el rescat de l’aerolínia Plus Ultra. Entre aquests, que el mateix any en què tots dos es van conèixer, l’empresari va comprar un habitatge que era propietat de l’exlíder del PSOE i la seva dona, Sonsoles Espinosa, a través d’una de les seves societats.
La revelació té lloc després d’haver-se iniciat l’interrogatori a l’Audiència Nacional, quan l’exdirigent socialista va parlar de l’inici de l’amistat amb Julito el 2011. Tots dos compartien l’afició per córrer. "¿I no va ser aquell any quan Julio Martínez adquireix a través d’una societat d’ell una casa que vostè i la seva senyora tenien a...", comença el jutge, moment en què Rodríguez Zapatero el va interrompre: "Sí, és correcte".
L’interrogatori evidencia els dubtes del jutge sobre les explicacions que li va oferir Zapatero, com passa en el cas de la societat offshore a Dubai, concebuda durant un dinar el març del 2021 al restaurant Portonovo amb Martínez. L’expresident socialista va dubtar sobre la seva assistència i va prometre comprovar la cita a la seva agenda, però es va mantenir ferm a negar qualsevol implicació en l’assumpte: "Jo no he parlat mai en la meva vida amb ningú d’una societat offshore, i és que no sé ni el que és".
El jutge va expressar els seus dubtes sobre l’existència d’un segon comensal, el militant socialista i expert en negocis als Emirats Tomás de Guerrero. "És que no puc dir qui és el segon comensal –va assenyalar Zapatero–. He llegit un dinar a Portonovo, que és probable que el tinguéssim, i que fos Tomás de Guerrero".
Sospites
Malgrat aquestes respostes evasives, el jutge li va assenyalar els termes de les seves sospites. "El cert és que hi ha dos temes que es vinculen amb vostè. Primer, que és la seva secretària la que pren la iniciativa de la reserva i, davant els problemes telefònics, envia un escorta seu a fer la reserva".
Segons va afegir el jutge, quant als 530.000 euros que suposen l’1% dels 53 milions del rescat de Plus Ultra, "una hipòtesi molt probable és que anessin a parar al compte que s’obrís a Dubai". Tot i que el president va insistir que no utilitza correu electrònic "perquè tot ho fa Gertrudis Alcázar", la seva secretària, i que "hi constarà degudament agendat" si va assistir al dinar, al jutge no el va acabar de convèncer.
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