L’‘herència Trias’ i la ‘generació Puigdemont’, en lliça
Un miler de militants elegeixen el candidat de Junts a la capital aquest cap de setmana
Carlota Camps
Després de més d’un any i mig esfullant la margarida, Junts triarà finalment demà el seu candidat a l’alcaldia de Barcelona. El partit guanyador de les eleccions del 2023 arriba últim a la cursa per al 2027. Fa temps que la resta de formacions preparen els seus candidats, llevat d’Aliança Catalana, que va designar ahir Jordi Aragonès com a alcaldable, i de Vox, que encara no té clara la seva aposta. Els postconvergents prendran la decisió a través d’unes primàries que la direcció volia evitar i que més d’un dirigent veu com un "precongrés" del partit i fins i tot un "plebiscit" sobre el lideratge de Carles Puigdemont.Després de més d’un any i mig esfullant la margarida, Junts elegirà finalment aquest diumenge el seu candidat a l’alcaldia de Barcelona. El partit guanyador de les eleccions del 2023 arriba últim a la carrera per al 2027. La resta de formacions ja fa un temps que prepara els seus candidats, a excepció d’Aliança Catalana, que va designar aquest divendres Jordi Aragonès com a alcaldable, i de Vox, que encara no té clara la seva aposta. Però, els postconvergents acabaran prenent la decisió a través d’unes primàries que la direcció del partit volia evitar i que més d’un dirigent veu com un "precongrés" del partit i fins a un "plebiscit" sobre el lideratge de Carles Puigdemont.
La votació comença avui a les 10.00 hores i acabarà demà a les 19.00 hores, moment en què se sabrà el guanyador. La decisió recau en prop d’un miler de militants, que hauran de triar entre Jordi Martí, Pilar Calvo, Jaume Alonso-Cuevillas i Glòria Freixa. Els seus projectes de ciutat són semblants, com es va evidenciar en el debat de candidats celebrat ahir, però cada candidat té els seus matisos i els seus afins.La votació comença aquest dissabte a les 10.00 hores del matí i acabarà diumenge a les 19.00 hores, moment en què es donarà a conèixer el guanyador. La decisió recau en prop d’un miler de militants, que hauran de triar entre Jordi Martí, Pilar Calvo, Jaume Alonso-Cuevillas i Glòria Freixa. Els seus projectes de ciutat són semblants, tal com es va evidenciar en el debat de candidats celebrat aquest divendres, però cada candidat té els seus matisos i, sobretot, els seus afins.
Retirada
Martí és el candidat de l’exalcalde Xavier Trias, que el va nomenar successor quan va deixar el consistori el juliol del 2024, malgrat no comptar amb el consens de tot el partit. L’actual líder del grup municipal, que es va estrenar com a regidor fa 15 anys, encarna l’herència de Trias, amb qui va començar a treballar el 1988, i de l’antiga Convergència. Aquest és un aspecte no menor, en un moment en què creixen les veus internes que reclamen un gir del partit perquè s’assembli més a les sigles que va fundar Jordi Pujol i que posen en dubte el lideratge de Puigdemont. Va ser aquest el motiu pel qual Josep Rius, que pertany al nucli de confiança de l’expresident, va decidir retirar-se de la batalla. "No crec que s’hagi de plantejar el projecte de Barcelona estant al costat o al marge ni de Trias ni de Puigdemont", va afirmar a la carta a la militància en què anunciava la seva retirada.Martí és el candidat de l’exalcalde Xavier Trias, que el va nomenar el seu successor quan va deixar el consistori el juliol del 2024, malgrat no comptar amb el consens de tot el partit. L’actual líder del grup municipal, que es va estrenar com a regidor del consistori fa 15 anys, encarna l’herència de Trias, amb qui va començar a treballar el 1988, i també de l’antiga Convergència. Aquest és un aspecte no menor, en un moment en què creixen les veus internes que reclamen un gir del partit perquè s’assembli més a les sigles que va fundar Jordi Pujol i que posen en dubte el lideratge de Puigdemont. Va ser justament aquest el motiu pel qual Josep Rius, que pertany al nucli de confiança de Puigdemont, va decidir retirar-se de la batalla. "No crec que s’hagi de plantejar el projecte de Barcelona estant al costat o al marge ni de Trias ni de Puigdemont", va afirmar a la carta a la militància on anunciava la seva retirada.
Justament, el llegat de l’exalcalde va ser el punt més aspre del debat de candidats d’ahir. Martí va reivindicar la seva experiència després de 15 anys al consistori i va prometre ser el "relleu" de l’exalcalde. Calvo va llançar un advertiment: "D’alcalde Trias només n’hi ha un. No s’hereta".Justament, el llegat de l’exalcalde va ser el punt més aspre del debat de candidats d’aquest divendres. Martí va treure pit en més d’una ocasió de la seva experiència després de 15 anys al consistori i va prometre ser el "relleu" de l’exalcalde. Cap dels altres candidats va buscar el cos a cos amb l’actual líder municipal, però Calvo sí que va voler llançar-li una advertència durant l’últim torn d’intervenció. "D’alcalde Trias només n’hi ha un, no s’hereta", li va etzibar.
El fet que els altres tres aspirants entressin en política després del 2017 amb l’expresident de la Generalitat fa inevitable que el resultat d’aquestes primàries tingui una doble lectura, que va més enllà de la capital catalana. Les últimes setmanes s’han intensificat els moviments i maniobres internes per evitar arribar a avui amb tres candidatures, a més de la de Martí, que puguin dividir el vot dels militants puigdemontistes. "Gent de la direcció del partit m’ha demanat que em retiri", va denunciar Cuevillas ahir en una entrevista a RTVE. També n’hi ha que han intentat convèncer Freixa que s’afegeixi a la candidatura de Calvo, però l’actual secretària primera de la Mesa del Parlament ha aguantat la posició i ha dit que no es veia com a número dos de ningú.El fet que els altres tres aspirants entressin en política després del 2017 de la mà de l’expresident de la Generalitat, fa inevitable que el resultat d’aquestes primàries tingui una doble lectura, que va molt més enllà de la capital catalana. Per això en les últimes setmanes s’han intensificat els moviments i maniobres internes per evitar arribar a aquest dissabte amb tres candidatures, a més de la de Martí, que puguin dividir el vot dels militants puigdemontistes. "Gent de la direcció del partit m’ha demanat que em retiri", va denunciar Cuevillas aquest mateix divendres en una entrevista a RTVE. També hi ha qui ha intentat convèncer Freixa que se sumés la candidatura de Calvo, però l’actual secretària primera de la Mesa del Parlament ha aguantat la posició i ha dit, en públic i en privat, que no es veia com a número dos de ningú.
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