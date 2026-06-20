Decisió judicial
La Moncloa denuncia la «persecució» i «obsessió» de Peinado amb Begoña Gómez
Fonts del Govern critiquen el «despropòsit» que s’adverteixi que agents de la Policia Nacional podrien ajudar la dona del president a fugir
Miguel Ángel Rodríguez
La decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez constata, segons fonts de la Moncloa, la «persecuciói l’«obsessió» del magistrat amb la dona del president del Govern. Després de conèixer-se aquest dissabte la mesura cautelar abans del judici que se celebrarà davant un jurat, des del Govern denuncien la «desproporció d’un jutge que ha portat a terme una instrucció que no té sentit jurídic i que només atén motius polítics». A més, contrasten el cas de Begoña Gómez amb el de José Luís Rodríguez Zapatero, on el jutge José Luis Calama va rebutjar adoptar aquesta mesura.
Cinc dies després que Begoña Gómez acudís a una vista preliminar, Peinado ha acordat imposar-li la retirada del passaport, amb la consegüent prohibició de sortir del país, i la seva compareixença cada 15 dies al considerar que hi ha risc de fuga. Malgrat que la defensa de la dona del president del Govern va esgrimir que està sempre acompanyada de membres de la policia nacional per ser qui és, Peinado considera que aquesta situació «és una cosaefímera, i per tant transitòria, i aquesta protecció, o acompanyament dels agents dels cossos de Seguretat de l’Estat desapareixeria, cosa que facilitaria, encara més, aquesta hipotètica fuga».
A més, arriba a apuntar que «aquests agents en un moment determinat, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, siguin precisament els qui col·laborin en l’acció o accions que es duguin a terme, per facilitar aquesta fuga». Davant aquesta apreciació, fonts de la Moncloa denuncien que aquesta «acusació» contra la Policia Nacional és «només un altre exemple del despropòsit realitzat per Peinado.
Crítiques dels ministres
En el mateix sentit s’ha pronunciat el ministre de Transports, Óscar Puente, un dels membres del gabinet de Sánchez més crític amb les decisions judicials. «Això ho està consentint l’Audiència Provincial de Madrid i el CGPJ», ha denunciat en un missatge a la xarxa social X, abans Twitter, posant l’accent en el fet que s’afirmi que la Policia Nacional podria ajudar Begoña Gómez a «fugar-se».
Igual de contundent s’ha mostrat el ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que ha afirmat que «és un dia nefast» per als que que creuen en la justícia. Tot i així, ha assegurat que continua creient en la innocència de Gómez: «Sé que la raó i la veritat s’acabaran imposant». El responsable de Transformació Digital, Óscar López, també ha assenyalat que la decisió de Peinado «erosiona» l’Estat de dret i que es tracta d’un «atropellament sense precedents».
«És innocent»
El suport a la dona del cap de l’Executiu ha arribat també des del PSOE. A través de les xarxes socials, el partit ha defensat que «Begoña Gómez és innocent». «Fa dos anys que és perseguida judicialment i políticament. Això d’avui és un pas més, un escàndol democràtic que no se sosté. No pararan», han sentenciat en un missatge a X, on han posat en marxa una campanya per defensar Gómez amb el hashtag # YoConBegoña.
A més, fonts socialistes incideixen que s’està intentant «construir una condemna pública sense existir proves que la sostinguessin» i que la decisió d’aquest dissabte és «un pas més» en aquesta estratègia. A més, apunten que s’ha causat «un mal irreparable a Begoña, però que també ha soscavat la imatge de la justícia i la democràcia». No obstant, asseguren que no claudicaran davant Peinado i que continuaran governant.
La secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha assenyalat que es tracta d’una «decisió desmesurada i desproporcionada». Igual com la Moncloa, la dirigent socialista considera que la retirada del passaport s’emmarca en un «judici polític escandalós contra una persona innocent». Diversos dirigents socialistes també han apuntat que la filla de Peinado és regidora del PP. «¡El pare de la regidora del PP fa el que pot i més enllà!», ha afirmat Pilar Bernabé, delegada del Govern al País Valencià.
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